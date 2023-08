Wie wint de grote finale van 'Zomerhit 2023'?

Het is zover! De grote finale van 'Zomerhit 2023'. Siska Schoeters en Niels Destadsbader maken live vanuit Blankenberge de winnaar bekend! En jij kan erbij zijn! Bij VRT1, Radio2 of op de zeedijk van Blankenberge!

Wie wordt de grote winnaar? Dat is dé vraag van de avond. Dit zijn de tien finalisten, in alfabetische volgorde, één van hen kaapt de hoofdprijs weg:



Aaron Blommaert – Zonde

Bart Kaëll – Wat is jouw geheim?

Berre – Kissing Strangers

Camille – Rihanna

Gustaph – Because of You

Maksim – Onder invloed

Metejoor – Laat ons een bloem

Niels Destadsbader & Kenny B – Liefs voor later

Pommelien Thijs – Erop of eronder

The Starlings & Ozark Henry – Under Your Spell



Jij bepaalt wie wint

Dé 'Zomerhit' scoren is voor een artiest een grote waardering, want het publiek bepaalt de winnaar. Bij 'Zomerhit' bepaalt het publiek en alleen het publiek de winnaar. Stemmen kan via de VRT MAX-app. Je kunt één keer stemmen op jouw drie favorieten uit de tien finalisten. Stem je meerdere keren, dan telt alleen je laatste inzending. De finale stemming loopt tot het einde van de grote finaleshow op VRT1 en Radio2. Dan weten we wie de winnaar is van 'Zomerhit 2023'. De tellers blijven gedurende de zes weken stemming doorlopen. Iedere week kon je één keer stemmen op jouw drie favorieten, al die stemmen worden dus bij elkaar opgeteld.



Welkom in Blankenberge

De finale wordt vanaf 20.50 uur live uitgezonden op VRT 1 en VRT MAX en is ook integraal te beluisteren op Radio2. Alle backstageverhalen kun je de hele dag volgen op Radio2, vanaf 13.00 uur tot 23.00 uur. Je kunt de show ook live meemaken in Blankenberge, aan de vuurtoren. 'Zomerhit' is voor iedereen gratis toegankelijk, je hoeft geen tickets te reserveren. Je bent welkom vanaf 20.00 uur, de show eindigt rond 22.00 uur.



'Zomerhit' - finale, zaterdag 19 augustus om 20.50 uur op VRT 1, VRT MAX en Radio2.