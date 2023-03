Wie raakt het noorden volledig kwijt na een complete reset in 'Bestemming X'?

In het sprookjesachtige Venetië eindigde Zeno's reis in een nachtmerrie: hij moest vorige week de bus onherroepelijk verlaten. Nu maandag zitten de laatste vijf kandidaten halfweg hun waanzinnige trip richting 'Bestemming X'.

Na het bezoek aan Venetië worden de kaarten flink door elkaar geschud met een complete reset. De kandidaten hebben er een blinde rit van zo’n 15u opzitten, zonder enig contact met de buitenwereld. Iedere houvast die er was, valt nu weg en de groep tast in het duister. Wie kan deze ommezwaai het best verteren en komt te weten waar ze zijn? En wie raakt het noorden volledig kwijt en moet het spel verlaten?

Wanneer de kandidaten na het afstappen hun X-bril afzetten, kijken ze neer op een gigantische en mysterieuze wereldbol. 'Ik zit precies in het ISS. Ik zie de wereld, ik zie windrichtingen, ik zie tornado’s', klinkt het bij een verwonderde Gino. De kandidaten bevinden zich ergens op deze blauwe bol. Maar waar exact? Dat kunnen ze te weten komen door het showbeest in zichzelf naar boven te halen. Eén maand geleden kreeg de groep namelijk de opdracht een nummer uit het hoofd te leren. Nu is het showtime en treden ze op onder de gigantische aardbol, terwijl de wereld toekijkt. Juryleden uit de vijf werelddelen geven punten op hun zangtalent en performance. Maar de kandidaten maken het elkaar moeilijk… Wie is het grootste showbeest en kan een belangrijk, maar dubieus voordeel verzilveren?

Van een wereldpodium trekken de kandidaten naar de wildernis. Daar kamperen ze diep in het bos, tussen de beren… Als 'vrolijke vrienden' genieten ze van een zelfgemaakt diner aan het kampvuur, maar een nieuwe opdracht gooit al snel roet in het eten. De inzet? Een felbegeerd ritje in de 'Very Important Passenger'-ruimte. De opdracht is volgens sommige kandidaten een fluitje van een cent, maar niet iedereen blijkt te vertrouwen…

Kijkers kunnen elke week zelf mee op zoek gaan naar de eindlocatie van die aflevering én naar de ultieme 'Bestemming X' via www.bestemmingx.be. De weekwinnaar maakt telkens kans op 500 euro aan vliegtickets. Wie week na week het dichtst bij de eindlocatie van de afleveringen zit, wint ‘t schoon leven ter waarde van 10.000 euro.

'Bestemming X', maandag 27 maart om 20.35 uur bij VTM.