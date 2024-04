Wie overwint de magische trip down memory lane in 'Code van Coppens'?

België versus Nederland, wie kraakt de 'Code van Coppens'? Vanavond barst de strijd los tussen all-stars Kürt Rogiers & Sandrine André en de twee hilarische Nederlanders Dennis Weening & Leo Alkemade.

Tijdens een magische trip down memory lane worden de duo’s teruggekatapulteerd naar hun jeugd. Wanneer ze plots in hun eigen tienerkamer terechtkomen, komen er heel wat emoties los. Blijven ze hangen in het verleden of koesteren ze de nostalgische momenten? En welk team wint deze epische strijd der Lage Landen?

'Code van Coppens', woensdag 10 april om 20.40 uur bij VTM.