Wie mag meteen mee naar de boerderij voor 24 uur privétijd met de boer(in) van zijn of haar dromen?

In de derde aflevering van 'Boer zkt Vrouw' schakelen de boeren een versnelling hoger. Op het einde van de dag moeten boerin Cathy, melkveeboer Stef en hoefsmid RaphaŽl immers kiezen wie ze uitnodigen voor de boerderijweek.

Hoeveel mannen en vrouwen ze mee willen nemen, staat hun helemaal vrij, maar er is wel 1 addertje: één iemand mag meteen al mee huiswaarts voor een 24-uurs tête-à-tête, alvorens de anderen toekomen.

De salsa-initiatie moest Cathy (37) helpen om een keuze te maken. Maar of dat gelukt is, is nog maar de vraag. Ze is immers beginnen twijfelen aan de oprechtheid van Kenny. 'Ik zou hem heel graag willen meenemen naar de boerderijweek, maar ik weet niet of hij hier is om een beetje lol te maken, of dat hij hier echt is voor mij.' En hoewel het geweldig goed klikte met Björn, wil Cathy absoluut zeker zijn dat hij klaar is voor een serieuze relatie. Ze legt beide mannen het vuur aan de schenen.

In Lier kan Stef (29) haast niet wachten om de 9 uitverkoren dames terug te ontvangen op zijn erf. 'Ik kijk er echt enorm naar uit, het is te hopen dat ze nog zo knap zijn als vorige week', lacht de amusante melkveeboer. Stef wil zijn vrouwen spelenderwijs leren kennen, en hij koos niet toevallig voor Twister als eerste spel.

In Gooik heeft hoefsmid Raphaël (26) 6 meisjes gekozen voor de tweede date-dag. Vooraleer ze allemaal samen op pad gaan voor een cursus creatieve leerbewerking, wil Sybranda Raphaël even onder 4 ogen spreken, want ze zit met een probleem. 'Als alleenstaande mama kan ik hier niet de hele week fulltime blijven, mocht ik blijven doorstoten. Ik hoop dat Raphaël dat begrijpt en dat dat hem niet belemmert in zijn beslissing.' Raphaël wil echter de juiste keuzes kunnen maken, en dat betekent ook: zo veel mogelijk tijd doorbrengen met zijn dates. Is hij bereid voor Sybranda een uitzondering te maken?

Wie mag zijn koffers pakken voor de boerderijweek? En wie krijgt meteen 24 uur privétijd met de boer(in) van zijn of haar dromen? Je ontdekt het in aflevering 3 van 'Boer zkt Vrouw' op zondag 5 maart om 19.55 uur bij VTM en op VTM GO.