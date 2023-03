Wie is 'de geldwolf' Lefevere?

'Je moet je voorstellen hoe het is om je vader geboeid in de gevangenis te zien zitten', aldus Rik Lefevere, broer van Patrick.

Op vlak van geld snelt de reputatie van Patrick Lefevere hem vooruit. West-Vlaamse boekhouder, altijd op zoek naar nieuw sponsorgeld, altijd bezig met de limieten van zijn budget. Maar het is pas wanneer we het bewogen familiale verleden van Patrick leren kennen dat we snappen waarom geld voor Lefevere zo’n grote bron van stress en bezorgdheid is.

Met getuigenissen van: Patrick Lefevere, Rita Lefevere (zus), Rik Lefevere (broer), Stephanie Clerckx (communicatieverantwoordelijke), José De Cauwer (analist), Wilfried Peeters (ex-renner/ploegleider), Yvan Vanmol (ploegdokter), Paul De Geyter (manager), Zdenek Bakala (eigenaar team Quick-Step), Yves Lampaert, Tim Declercq, Nico Mattan, Tom Boonen, Julian Alaphillippe, Mark Cavendish.

'Patrick Lefevere. Godfather van de Koers', woensdag 15 maart om 21.20 uur op Canvas.