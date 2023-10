Welke 'Dagelijkse Kost' eten we deze week?

Foto: VRT 1 - © VRT 2023

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Maandag

Jeroen maakt traag gegaard lamsvlees met knapperig flatbread en gemarineerde witte kool.

Dinsdag

Jeroen Meus maakt een knaller van een ovenschotel met aubergines en bruine rijst in de hoofdrol. Woensdag

Jeroen maakt apenbrood en werkt dit zoete gebak af met blonde karamel en pecannoten. Donderdag

Jeroen serveert tataki en dampende sobanoedels met shiitake, aspergetips en sojaboontjes. Vrijdag

Jeroen gaat aan de slag met pieterman, een onderschatte vissoort uit de Noordzee. 'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.15 uur op VRT 1.