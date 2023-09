Welke 'Dagelijkse Kost' eten we deze week?

Foto: VRT 1 - © VRT 2023

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Maandag

Jeroen vult uitgeholde courgetten met handgerolde couscous en feta. Het geheel wordt afgewerkt met groene kruiden en rode biet voor een smakelijk en kleurrijk eindresultaat.

Dinsdag

Ossobuco is een echte klassieker die geen extra uitleg nodig heeft. Om in de Italiaanse sfeer te blijven, serveert Jeroen het traaggegaarde vlees met polenta, een voedzaam alternatief voor aardappelen of pasta. Woensdag

Zeg niet zomaar chocolademoussetaart tegen dit kunstwerk. Jeroen maakt mousse van witte chocolade en een koekjesbodem van petit-beurre. Dit werkt hij af met een heerlijkelaag verse frambozen en witte chocoladeschilfers. Donderdag

Dit is een uniek voorgerecht om u tegen te zeggen. Met chorizokroketjes geserveerd op tartaar van coeur de boeuf-tomaten en een smeuïge chorizomayonaise als afwerking kan je dag niet meer stuk. Vrijdag

Een klassiek stuk gebakken zalm, vergezeld van een pepersaus op basis van boursin, cognac, witte wijn en room. Hierbij voorziet Jeroen een warme aardappelsalade met spinazie. Smullen maar! 'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.15 uur op VRT 1.