Welk duo wint 'Vakantiehuis for Life'?

Nog maar 48 uur te gaan. Nu maandag 29 augustus staan de duo's van 'Vakantiehuis for Life' voor een race tegen de klok om hun chalets klaar te krijgen voor 'D-day'.

Tijdens de finale rust het lot van de duo’s in handen van een vierkoppige jury. Marc Coucke, werfleider Johny uit Huis Gemaakt en interieurstyliste Anne-Catherine Gerets krijgen versterking van Dina Tersago. Daar waar de andere juryleden de evolutie van de duo’s meenemen in hun oordeel, beoordeelt Dina enkel het eindresultaat. Ieder jurylid geeft punten op 10 en die zijn allesbepalend, want het duo met de hoogste score wint uiteindelijk een 'Vakantiehuis for Life'.

Met nog maar weinig tijd op de klok en veel werk op de plank offeren bijna alle duo’s hun nachtrust op om hun chalet af te werken. 'Desnoods val ik dood van vermoeidheid tijdens de finale maar deze chalet moet af', lacht Lobke. Anke & Sophie staan voorlopig bovenaan in de tussentijdse ranking. 'In het begin waren we aan het lachen en zeiden we dat het nooit een echte wedstrijd zou zijn, maar nu we in de laatste rechte lijn zitten voelen we echt: de game is on! En doordat we hoge punten hebben gekregen van de jury, hebben we beseft dat het mogelijk is om te winnen', vertellen de vriendinnen.

Bij Dylan en Glenn zindert het bouwnadeel waarmee ze werden opgezadeld nog sterk na: 'Het is echt zuur! Maar we geven niet op. Vanaf nu denken we alleen nog maar aan onszelf', klinkt het. Mariam is nog steeds buiten strijd en dus staat Asma er alleen voor. Gelukkig is er hulp op komst: hun broer. En die vliegt er meteen stevig in. 'Het was even doorbijten maar het kon niet anders. Er was nog zoveel werk hier', vertelt hij. En ook Laura & Junior werken ondertussen onverstoord verder en laten zich niet van de wijs brengen door het finale jurybezoek. 'Een echt goeie band hebben we niet met de jury, maar we zijn wel benieuwd naar hun reactie. Ze komen hier met lage verwachtingen, zo bleek toch uit de punten die we eerder kregen. Hoe lager de verwachtingen, hoe groter de verrassing', klinkt het.

En dan breekt het moment van de waarheid aan. De tijd zit erop en de duo’s hebben het beste gegeven van zichzelf. De vierkoppige jury komt langs en werpt een kritische blik op de 5 chalets. Elk geven ze punten op 10 die zorgen voor een finale eindscore. Welk concept is tot in de puntjes uitgewerkt? Welke chalet is technisch tip top in orde? En wie weet de jury te charmeren met een uiterst originele inrichting?

Kijkers die kans willen maken op een gratis weekend van 3 nachten in 1 van de gerenoveerde droomchalets, kunnen zich nu inschrijven via vtm.be. De afleveringen van 'Vakantiehuis for Life' zijn ook te (her)bekijken op VTM GO.

'Vakantiehuis for Life', finale op maandag 29 augustus om 21.35 uur bij VTM.