Wat schaft de pot in 'Dagelijkse Kost'?

Foto: VRT 1 - © VRT 2023

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Maandag

Paccheri met tonijn, tomatencompote en gebakken courgette

Dinsdag

Gebakken kip met champignonroomsaus en pompoenpuree Woensdag

Zoete couscous met suikervrije ananassorbet Donderdag

Gevulde gehaktballetjes met Flandrien kaas in stoofvleessaus Vrijdag

Zeebarbeel met fijne groentjes, botersaus en grijze garnalen 'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.15 uur op VRT 1.