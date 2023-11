Wat kan je in november kijken op Streamz?

Een nieuwe maand, dus opnieuw heel wat nieuwkomers bij Streamz en Streamz+, het Vlaams videostreamingplatform van Telenet en DPG Media. Dit zijn de highlights voor november 2023!

'Hamsters'

Vanaf 2 november op Streamz

Hamsters Philippe en Giovanni zijn een onwaarschijnlijk stel: Giovanni is permanent online en weet alle laatste trends. Philippe zit liever in de zetel voor de tv, met een snack of vijf op de schoot. Samen delen ze lief, leed en vele zakken chips. Een serie die herkenbaar is voor iedereen die ooit te horen kreeg dat je beter zou investeren in vastgoed in plaats van in avocado toast.

De reeks 'Hamsters’ is gebaseerd op de populaire webcomic van Niet Nu Laura en de eerste Streamz Orginal animatiereeks. 'Hamsters' kenmerkt zich door spitse, actuele dialogen die op meesterlijke wijze vertolkt worden door Rik Verheye ('Nonkels', 'Callboys') en Yemi Oduwale ('Dertigers', 'Thuis').

'Humo's Comedy Cup - De Weg naar de Finale'

Vanaf 7 november op Streamz

In 'De Weg naar de Finale' trekt Ruth Beeckmans met haar gepimpte camper naar alle voorrondes, de halve finale en de finale van Humo's Comedy Cup om het hele intense en soms emotionele parcours van de kandidaten te volgen. Ze vraagt de kandidaten naar hun inspiratie en persoonlijke verhalen. Ook monstert ze de onderlinge concurrentie en peilt ze naar het angstzweet voor én na elke performance. Samen met Jens Dendoncker (MC van het live gebeuren) pikt Ruth onderweg ook ex-winnaars op die leuke herinneringen delen over hun persoonlijk traject én het comedylandschap in Vlaanderen.

Vanaf 7 november zal er wekelijks een aflevering te zien zijn op Streamz, met de volledige finale op 28 november.

'Onder Vuur'

Vanaf 9 november op Streamz

'Onder Vuur' is een spannende dramareeks over een groep brandweermannen en -vrouwen. De reeks volgt het team van Post Oosteroever, een brandweerpost in Vlaanderen waar de hechte en koppige groep brandweermannen wordt opgeschrikt door een abrupte verandering van leiderschap. Na een fatale fout tijdens een interventie komen ze ook onder vuur te liggen en moeten ze vechten voor het voortbestaan van hun geliefde brandweerkazerne.

Seizoen 1 en seizoen 2 zullen beiden te zien zijn op Streamz. De rollen zijn onder andere voor Louis Talpe ('Spitsbroers'), Lien De Graeve ('De Twaalf'), Sam Louwyck ('Rundskop'), Dirk van Dijck ('F*** You Very, Very Much') en Lynn Van Royen ('Fair Trade').

'Rap Sh!t' S2

Vanaf 10 november op Streamz



HBO brengt het tweede seizoen van de komische reeks 'Rap Sh!t', gemaakt door Issa Rae. Deze reeks geeft fans een kijkje in de beproevingen die vrouwelijke rappers doorstaan, geïnspireerd op uitspaken van Jermaine Dupri over artiesten als City Girls en Megan Thee Stallion. In het tweede seizoen zetten de twee schoolvrienden Shawna (Aida Osman) en Mia (KaMillion) hun carrière voort in de rapscene. Nu moeten ze besluiten om trouw te blijven aan zichzelf of toe te geven aan de eisen die aan hen worden gesteld in de harde muziekwereld van Miami.

Seizoen 1 en 2 zijn te zien op Streamz.

'Julia' S2

Vanaf 17 november op Streamz

De HBO-reeks 'Julia' is gebaseerd op het buitengewone leven van Julia Child. Na de publicatie van haar iconische kookboek begint Child (Sarah Lancashire) haar eerste televisieserie, 'The French Chef', bij het openbare televisiestation WGBH. Child ondervindt tegenstand van de seksistische en elitaire producenten op het station, maar verandert met de hulp van haar vrienden en bondgenoten haar televisieshow in een groot fenomeen. Het tweede seizoen zal zich verder richten op het opmerkelijke leven van Julia en haar langlopende televisieserie.

Seizoen 1 en 2 zijn te zien op Streamz.

'After We Fell'

Vanaf 2 november op Streamz Premium+

In het derde deel van de 'After' serie begint Tessa (Josephine Langford) aan een spannend nieuw hoofdstuk in haar leven. Ze is aangenomen voor een droombaan in Seattle en bereidt zich voor op haar verhuizing. Hardin's jaloezie (Hero Fiennes Tiffin) en onvoorspelbare gedrag bereiken een kookpunt en vormen een bedreiging voor hun relatie. Deze intense situatie wordt nog ingewikkelder als Tessa's vader ten tonele verschijnt en schokkend nieuws over Hardin's verleden boven water komt. Tessa en Hardin staan voor een keuze: willen ze vechten voor hun liefde of gaan ze ieder hun eigen weg?

'65'

Vanaf 9 november op Streamz Premium+

Na een catastrofale crash op een onbekende planeet ontdekt piloot Mills (Adam Driver) al snel dat hij eigenlijk op aarde is gestrand...65 miljoen jaar geleden. Met maar één kans op redding moeten Mills en de enige andere overlevende, Koa (Ariana Greenblatt), zich een weg banen door een onbekend terrein vol gevaarlijke prehistorische wezens in een episch gevecht om te overleven.

'Lost & Found'

Vanaf 9 november op Streamz Premium+

In deze film van de Nederlandse Nicole van Kilsdonk ('Ventoux') dwalen twee ex-geliefden door Berlijn op zoek naar inspiratie en geruststelling in hun leven. Vijf jaar na zijn succesvolle eerste roman zit Lucas (Bram Suijker) op een dood spoor. In een wanhopige poging om zijn tweede boek - een pretentieuze Tweede Wereldoorlog roman - nieuw leven in te blazen reist hij naar Berlijn, waar hij onverwacht zijn oude liefde Lena (Hannah Hoekstra) tegen het lijf loopt. Wanneer de omstandigheden de twee samenbrengen, volgt er een buitengewone nacht waarin ze samen door de straten van Berlijn zwerven. Maar hebben ze echt alles uit het verleden verwerkt?

'Transformers: Rise of the Beasts'

Vanaf 24 november op Streamz Premium+

In de jaren 90 smijten de Maximals, Predacons en Terrorcons zich in de strijd op aarde tussen de Autobots en de Decepticons. Noah (Anthony Ramos) is een doodgewone jongen uit Brooklyn die samen met de ambitieuze researcher Elena (Dominique Fishback) bij dit gevecht betrokken raakt. Intussen nemen Optimus Prime en de Autobots het op tegen Scourge, een nieuwe aartsvijand die het op hun ondergang gemunt heeft.

'Blue Jean'

Vanaf 30 november op Streamz Premium+

In het jaar 1988 voert Engeland sectie 28 door, wat het verspreiden van info en materiaal over homoseksualiteit niet meer toelaat. De gymlerares Jean (Rosy McEwen) moet hierdoor een dubbelleven leiden met haar vriendin Viv (Kerrie Hayes). Om zichzelf de achterdocht van haar collega's en leerlingen te besparen, houdt Jean de nieuwe wetgeving mee in stand. Ook wanneer de vijftienjarige lesbische Lois (Lucy Halliday) bij aankomst op haar nieuwe school wordt gepest.