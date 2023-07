Wat heeft FOX in augustus op het menu staan?

Deze gloednieuwe vermakelijke serie volgt de kleurrijke personages achter de schermen bij de bekendste en luxe hotelketen van Noord-Ierland.

Het personeel krijgt te maken met veeleisende gasten, terwijl ze tegelijkertijd plannen maken voor een reeks muziekoptredens, bruiloften en nog veel meer. Allemaal in een poging om te herstellen van de grootste horecacrisis in tijden. Het is dan ook nooit een saaie dag voor 'The Hotel People'.

'The Hotel People'

Vanaf maandag 14 augustus, elke week een dubbele aflevering om 20.35 uur op FOX.

NIEUW

REAL GIRLFRIENDS IN PARIS

Zes Amerikaanse twintigers beginnen aan een onvergetelijke avontuur. Ze verhuizen samen naar de mooiste stad van de wereld: Parijs. Hier duiken ze vol in het datingleven, Parijs wordt natuurlijk niet voor niets ‘de stad van de liefde’ genoemd. Het zestal laat zich meeslepen door de spontaniteit die de stad hen brengt en beleven een glamoreus leven in de altijd bruisende hoofdstad van Frankrijk. Ze omarmen de chique Parijse cultuur en sluiten vriendschappen voor het leven.

Vanaf donderdag 31 augustus elke week een dubbele aflevering om 20.35 uur op FOX.

NIEUW SEIZOEN

STATION 19 S4

'Station 19' is een spin-off van de langlopende populaire serie 'Grey's Anatomy' en volgt de belevenissen van de mannen en vrouwen uit een brandweerkazerne in Seattle. Wanneer de COVID-19 pandemie Seattle treft pakken de brandweerlieden van Station 19 zich samen en steunen ze elkaar in deze moeilijke tijd. Andy probeert de plotselinge terugkomst van haar moeder te begrijpen. Het team werkt hard samen wanneer een groep tieners perongeluk een bosbrand sticht.

Vanaf woensdag 2 augustus, elke week een dubbele aflevering om 20.35 uur op FOX.

ONGOING

CALL ME MOTHER S2

In de Canadese realitly serie 'Call Me Mother', gepresenteerd door Dallas Dixon, strijden drie draghuizen tegen elkaar voor de felbegeerde titel van ‘First Child of Drag’. Elk huis zit vol met upcoming drag queens & kings en heeft een eigen 'Mother'. Dit zijn de legendarische drag queens Peppermint, Crystal en Barbada.

Het nieuwe seizoen van 'Call Me Mother' zit weer boordevol glamoureuze & unieke outfits tijdens de spraakmakende optredens. In de strijd om de titel 'First Child of Drag' worden de drag queens en kings uitgedaagd met groepsopdrachten, solo acts en lypsync battles.

Elke donderdag een dubbele aflevering vanaf 20.35 uur op FOX.