VRT NWS documentaire 'België betaalt, Israël breekt af' over de Westelijke Jordaanoever

woensdag 15 oktober 2025

Terwijl iedereen de voorbije maanden de focus op Gaza hield, richtten VRT NWS-journalisten Inass Mouhamou en Victor Van Driessche hun blik op de Westelijke Jordaanoever.

'Ze hebben alle deuren van de school vernield, alle boeken op de grond gesmeten. Dit doet pijn.' Aan het woord is Fayez Tel, dorpshoofd van Khirbet Zanuta, een klein Palestijns dorp op de Westelijke Jordaanoever. Eind 2023 wordt de dorpsschool volledig vernield. Tussen het puin prijkt een plakkaat met de Belgische vlag. De school werd gebouwd met financiële steun van ons land. Wat is hier gebeurd?


Inass en Victor spreken met dorpsbewoners uit Khirbet Zanuta, getuigen op het terrein, internationale experten in Londen én stellen hun vragen ook aan de Israëlische autoriteiten.

Zo stoten ze op iets wat jarenlang onder de radar bleef. Want wat in Zanuta gebeurt, blijkt geen alleenstaand geval. Al decennialang ondersteunt België geïsoleerde gemeenschappen in de bezette Palestijnse gebieden, met projecten rond basisinfrastructuur: scholen, wegen en watervoorziening. Ook Europa betaalt mee.

Maar … even lang al wordt die humanitaire infrastructuur vernield door de Israëlische autoriteiten, en de laatste jaren alsmaar vaker door gewelddadige kolonisten. Waarom wordt die hulp systematisch vernield? Wat doet ons land eraan? En vooral: wie betaalt de prijs? Vragen voor minister van Ontwikkelingssamenwerking Maxime Prévot (Les Engagés) en zijn voorganger Caroline Gennez (Vooruit). 'Bij elke vernieling sturen we de rekening naar de Israëlische regering, een antwoord blijft uit', aldus Prévot.

'België betaalt, Israël breekt af', donderdag 16 oktober om 21.25 uur op VRT Canvas en VRT MAX.


