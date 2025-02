'VRT NWS DOC': Van Gent tot Damascus zaterdag op VRT Canvas

Na meer dan 50 jaar komt er op 8 december 2024 een einde aan de dictatuur van de Assad-familie in Syrië. President Bashar Al Assad moet wegvluchten, verdreven door rebellengroepen.

Die onverwachte machtswissel zorgt voor een immense ontlading bij miljoenen Syriërs. Wie sinds het begin van de oorlog in 2011 is gevlucht, droomt van een terugkeer naar zijn geboorteland, naar de familie die ze vele jaren hebben moeten missen.

VRT NWS- journaliste Inge Vrancken gaat voor 'VRT NWS DOC' terug naar Syrië, samen met Turkieh Allour en Salah Jaradeh, een jong koppel dat zo’n tien jaar geleden moest vluchten en nu in Gent woont.

Salah komt uit Harasta. Zijn stad is grotendeels verwoest. Een schril contrast met het redelijk gespaarde Damascus, op minder dan een kwartier rijden. Terug ‘thuis’ zijn is een pijnlijke confrontatie. 'Ik had gehoopt dat ik hier meer mensen zou zien. Maar er is niemand. Niemand is teruggekeerd. Het is pijnlijk om te zien dat alles hier zo leeg is.'

Ook voor Turkieh is het een emotionele reis. Zij ziet voor het eerst in tien jaar tijd haar mama terug. Ze was amper zestien jaar toen ze vertrok, nu is ze een jonge vrouw. Turkieh hoopt in Syrië ook een spoor te vinden van haar lievelingsoom Bassem. Hij werd in 2013 gearresteerd vanwege zijn deelname aan de protesten tegen het regime van Assad.

De zoektocht brengt hen onder meer naar de beruchte Sednaya-gevangenis, ook bekend als ‘het slachthuis’. Dat is de laatste plek waar Bassem met zekerheid heeft gezeten. 'Ik wil antwoorden', zegt Turkieh, 'ik wil weten wat er met oom Bassem gebeurd is. Ik wil een lichaam en een graf, net zoals zo veel Syriërs die niets weten over hun verdwenen familie.'

In Van Gent tot Damascus reizen we mee met Salah en Turkieh. Hun persoonlijk verhaal staat symbool voor de emoties, de vragen en de onzekerheden van vele duizenden Syriërs. Zij leven op hoop dat het nieuwe Syrië beter wordt. Misschien wel een land om naar terug te keren.

