Vrijgezellen moeten niet alleen Nele, maar ook kamer delen in 'B&B Zoekt Lief'

In een nieuwe week van 'B&B Zoekt Lief' reist An Lemmens verder dan ooit voor de liefde. In het paradijselijke Brazilië ontmoet ze de sportieve en energieke Nele.

'Ik kom uit een lange relatie en ben na mijn scheiding in Brazilië gaan wonen. Het klimaat, de zee en muziek trekken me aan', aldus Nele. Gedurende de week krijgt Nele niet één, maar meteen twee vrijgezellen over de vloer: Nikolaas en Peter. En omdat de B&B volgeboekt is, moeten de heren niet alleen de aandacht van Nele delen, maar ook een kamer. Iets wat de ene al wat beter opneemt dan de andere…

Ondertussen krijgt Ilse in Frank’s B&B gezelschap van een tweede vrijgezel, gezondheidstherapeute Christina. Hoewel het leek alsof Frank zijn droomvrouw al gevonden had, gooit Christina meteen roet in het eten. 'Wauw, zij ziet er fantastisch uit!', vertelt Frank na de eerste blik. Ook voor de twee vrouwen is het even slikken wanneer ze elkaar ontmoeten: 'Er is een andere vrouw in het spel en er komen er nog twee, dus Frank is de master hé… Ik voel de concurrentie wel, maar ben er niet bang voor', klinkt het bij Christina.

In Wim zijn B&B beginnen er vlinders in Valerie’s buik te fladderen. Tijdens een ontspannende date legt ze Wim het vuur aan de schenen. 'Maak ik kans en voel je al wat kriebels?', wil ze weten… Ondertussen geniet Danny in Turkije van quality time met Sandra, tot grote ergernis van Valentin. 'Het is lastig om een appel met een peer te vergelijken. Valentin wil vooral over zichzelf praten, terwijl Danny juist alles van mij wil weten', vertelt Sandra. Mabel en Hans schakelen in Frankrijk een versnelling hoger en gaan op date. Ze schuwen daarbij geen enkel onderwerp. In Portugal genieten ook Niels en Alicia volop van elkaars gezelschap, maar er is een nieuwe vrijgezel onderweg. En het lijkt niet meteen te klikken…

'B&B Zoekt Lief', elke week van maandag tot donderdag om 20.40 uur bij VTM.