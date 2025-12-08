Voor de laatste keer in 2025: een vol Europees menu op Play Sports en Play Actie

Voor de laatste keer dit jaar staat er in dezelfde week voetbal in de Champions League, Europa League én Conference League op het menu. Bij Play Sports en Play Actie zit je goed voor de voorgerechten, hoofdgerechten én desserts!

Dinsdag: Bayern München – Sporting Club & Inter – Liverpool (Play Sports)

Bart Raes geeft dinsdag het startschot van de Europese week. In de Play Sports-studio ontvangt hij Frank Boeckx en Geert De Vlieger. Eerst zetten ze hun tanden in Bayern München – Sporting Club. Het team van Vincent Kompany verloor op de vorige speeldag bij Arsenal, pas de eerste nederlaag voor de Rekordmeister in de League Phase. Sporting Club zou dus het kind van de rekening moeten worden in München, maar de Portugezen draaien vlot mee in de Champions League en mogen na de eenvoudige zege tegen Club Brugge op de vorige speeldag nog dromen van een plaats in de top 8. Philippe Crols geeft commentaar bij dit duel.

Later op de avond geeft Filip Joos commentaar bij Inter – Liverpool. Net als Bayern verloor ook Inter op de vorige speeldag voor het eerst in deze League Phase, in de slotfase bij Atletico. Liverpool kwakkelt dan weer richting 2026 en kan zich geen uitschuivers meer permitteren als het zich rechtstreeks wil kwalificeren voor de achtste finales van de Champions League.

Dinsdag volg je ook Barcelona – Frankfurt, Atalanta – Chelsea, Spurs – Slavia Praag, PSV – Atletico, Monaco – Galatasaray en Kairat Almaty – Olympiakos live op Play Sports.

Woensdag: Qarabag – Ajax & Real Madrid – Manchester City (Play Sports)

Woensdag komen Olivier Deschacht en Steven Defour naar de Play Sports-studio, waar Caro Houbreghts de honneurs waarneemt. Het voorgerecht is Qarabag – Ajax. Voor beide teams staat er wat op het spel. Ajax is het enige team zonder punten en wil zo snel mogelijk van de nul af. Qarabag doet met 7 punten nog volop mee voor kwalificatie voor de tussenronde. Bram Lambert geeft commentaar bij dit duel.

Later op de avond staat de kraker van deze speeldag op het programma: Real Madrid – Manchester City. Real is met 12 op 15 goed op dreef in de Champions League, maar in de eigen competitie morst de Koninklijke à volonté met de punten. City telt 10 punten. Bij verlies in Bernabeu wordt het voor de Engelse topclub geen evidentie om in de top 8 te eindigen. Jelle Tack geeft commentaar bij dit duel.

Woensdag volg je ook Villarreal – Kopenhagen, Leverkusen – Newcastle, Athletic Club – PSG, Dortmund – Bodo/Glimt, Benfica – Napoli en Juventus – Pafos live op Play Sports.

Donderdag: Midtjylland – Genk & Celtic – AS Roma (Play Actie) + EUROTRIP (Play Sports)

Gilles De Coster en Carl Dircksens zwaaien donderdag de deuren van de Europa League open op Play Actie. Hopelijk is hun energieniveau hoog genoeg, want het duo ontvangt Hein Vanhaezebrouck en Wesley Sonck. In de vooravond is het uitkijken naar Racing Genk. De Limburgers zijn goed op dreef in de Europa League en kunnen een optie nemen op een plaats in de top 8. Dan moeten ze wel winnen bij Midtjylland. De Denen pakten in de Europa League 12 op 15 en hebben dus twee punten meer dan Racing Genk. Bart Raes trekt naar Denemarken en kijkt of Genk over Midtjylland kan wippen.

Later op de avond staat er met Celtic – AS Roma een mooie affiche op het menu. Twee grote teams, die in de Europa League wisselend succes kenden tot dusver. Jelle Tack geeft commentaar bij dit duel.

Donderdag volg je ook Utrecht – Nottingham, Lyon – Go Ahead Eagles en Basel – Aston Villa live op Play Sports.

Om 18.40u beginnen Philippe Crols en Leroy Deltour op Play Sports ook aan een nieuwe Eurotrip. Zij volgen live alle actie in de Europa en Conference League. Wil je Philippe en Leroy helpen in alle chaos van zo’n Europese avond, of hen gewoon een vraag stellen? Ga dan naar het YouTube-kanaal van Play Sports.

Op Play Sports kan je elke Europese avond ook terecht voor een highlightsmagazine. Dinsdag en woensdag zie je er alle goals uit de Champions League, donderdag schotelt Play Sports je de beste momenten voor uit de Europa League en Conference League.

Dinsdag 9 december

Play Sports 3, 18u05, Champions League Magazine

Play Sports 3, 18u30, Studio LIVE: Champions League, Bayern - Sporting

Play Sports 3, 20u40, Studio LIVE: Champions League, Inter - Liverpool

Play Sports 4, 18u35, LIVE: Champions League, Kairat Almaty - Olympiakos

Play Sports 4, 20u50, LIVE: Champions League, Barcelona - Frankfurt

Play Sports 5, 20u50, LIVE: Champions League, Atalanta - Chelsea

Play Sports 6, 20u50, LIVE: Champions League, PSV - Atletico

Play Sports 7, 20u50, LIVE: Champions League, Monaco - Galatasaray

Play Sports Golf, 20u50, LIVE: Champions League, Tottenham - Slavia Praag

Play Sports 3, 23u00, Studio LIVE: Champions League Highlights

Woensdag 10 december

Play Sports 3, 13u55, UEFA Youth League: Club Brugge - Arsenal

Play Sports 3, 18u40, Studio LIVE: Champions League, Qarabag - Ajax

Play Sports 3, 20u30, Studio LIVE: Champions League, Real Madrid - Man. City

Play Sports 4, 18u35, LIVE: Champions League, Villarreal - Kopenhagen

Play Sports 4, 20u50, LIVE: Champions League, Leverkusen - Newcastle

Play Sports 5, 20u50, LIVE: Champions League, Athletic Club - PSG

Play Sports 6, 20u50, LIVE: Champions League, Benfica - Napoli

Play Sports 7, 20u50, LIVE: Champions League, Juventus - Pafos

Play Sports Golf, 20u50, LIVE: Champions League, Dortmund - Bodo/Glimt

Play Sports 3, 23u00, Studio LIVE: Champions League Highlights

Donderdag 11 december

Play Actie, 18u10: Europa League LIVE, Midtjylland - KRC Genk

Play Sports 3, 18u40: LIVE, Eurotrip FC

Play Sports 4, 18u40: Conference League LIVE, Utrecht - Nottingham Forest

Play Sports 5, 18u40: Europa League LIVE, Midtjylland - KRC Genk

Play Actie, 20u40: Europa League LIVE, Celtic - Roma

Play Sports 4, 20u55: Europa League LIVE, Lyon - Go Ahead Eagles

Play Sports 5, 20u55: Europa League LIVE, Celtic - Roma

Play Sports 6, 20u55: Europa League LIVE, Basel - Aston Villa

Play Sports 3, 23u30: Europa & Conference League Highlights