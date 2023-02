Volgende ronde Europa League & Conference League op Play Sports

FC Barcelona werd genadeloos uitgeschakeld op het kampioenenbal, maar de Catalanen hopen in de Europa League op eerherstel tegen Manchester United.

Aftrap van de absolute kraker in deze Play-Off-ronde om 18.45 uur op Play Sports 1.

Verder ambiëren o.a. ook Ajax, PSV, Monaco en Juventus een plaats bij de laatste 16.

Daar treffen ze mogelijk Union St-Gilloise. De Brusselaars krijgen als groepswinnaar nog enkele weken rust. Het is nu al uitkijken naar welke topper ze in maart mogen ontvangen.

Om de Europese avond samen te vatten, kunt u terecht bij het magazine met alle hoogtepunten, omstreeks 23.00 uur op Play Sports 1.

18u45

FC Barcelona – Manchester United

Play Sports 1

18u45

Ajax – Union Berlin

Play Sports 2

21u00

Leverkusen – Monaco

Play Sports 1

21u00

Sevilla – PSV

Play Sports 2

23u00

Europa League / Conference League Highlights

Play Sports 1

In de Conference League moet KAA Gent wel meteen aan de bak. De Buffalo's hebben met een dubbele confrontatie tegen Qarabag een lastige klip te omzeilen. Hoe de jongens van Hein het er in Baku vanaf brengen is donderdag 16 februari live te volgen op Play5 vanaf 18.20 uur.