Vier nieuwe Nomaden-reportages bij 'Vranckx'

'Paradijs niet te koop'

Barbuda is een paradijs op aarde: een klein Caribisch eiland met prachtige stranden en helder water vol vissen en kreeft. Opmerkelijk: op Barbuda is land niet te koop. Er is een systeem van gemeenschappelijk grondbezit. Maar daar komen barsten in, nu projectontwikkelaars hun oog op het eiland hebben laten vallen.

Barbuda maakt deel uit van de tweelingstaat Antigua en Barbuda. ​ Het eiland is 124 vierkante kilometer groot en er wonen zo’n 1600 mensen. Privé-grondbezit bestaat er niet en dat werd vastgelegd in de Land Act van 2007. Maar premier Gaston Browne ziet de kustlijn als een bron van inkomsten voor zijn regering en verleende toch een lease aan buitenlandse investeerders voor de bouw van de Barbuda Ocean Club. Een privé-paradijs met onder andere een golfterrein en een jachthaven.

Jackie Frank is ex-ondervoorzitter van de lokale raad en ziet het met lede ogen aan. 'Dit gaat om een groepje mensen dat een stuk van Barbuda wil bezitten. De overheid wil er munt uit slaan. Maar de inwoners van Barbuda niet.'

Ook de bouw van de internationale luchthaven ligt onder vuur. Premier gaf daartoe de opdracht na de verwoestende orkaan Irma in 2017. 'Het was allemaal gepland', zegt Marinebioloog John Mussington. 'De wederopbouw werd vertraagd en er werden obstakels in de weg gelegd. Ik had al gehoord van rampenkapitalisme. Maar dit is de eerste keer dat ik het meemaak.'

Mussington en Frank daagden de centrale overheid voor de rechter. De zaak komt op 8 november voor in de Privy Council van het Verenigd Koninkrijk in Londen.

Een reportage van Lieven Bulckens en Line Algoed.

​Met steun van het Fonds Pascal Decroos.

