Vier kerstmis met Streamz

'De Hamsters' van Niet Nu Laura, aka Laura Janssens, vonden op 2 november een tweede thuis bij Streamz. In elf afleveringen kwamen Philippe (Yemi Oduwale) en Giovanni (Rik Verheye) tot leven, maar hun verhaal is nog niet uitverteld bij de streamingdienst.

'De Hamsters' vieren dit jaar 'Capibaramas' en alle Streamz kijkers zijn uitgenodigd. Op 7 december lanceert Streamz twee exclusieve kerstafleveringen van de Streamz Original animatiereeks 'Hamsters'.

Ontdek hieronder ook het volledige aanbod aan kerstseries en -films op Streamz. Of je nu zin hebt in tijdloze klassiekers, hartverwarmende familieavonturen of eigentijdse komedies, er is voor ieder wat wils. Vier de feestdagen met Philippe & Giovanni in twee exclusieve kerstafleveringen van 'Hamsters', de klassieker 'The Holiday', een hele resem gezellige familiefilms en zeemzoete romantische komedies.

'Hamsters - Capibaramas'

Vanaf 7 december 2023 op Streamz

'Hamsters' Philippe (Yemi Oduwale) en Giovanni (Rik Verheye) slaan de wereld gade vanuit hun kooitje. Dat doen ze elk vanuit hun eigen karakter. Philippe is de rust zelve, Giovanni een perfectionist en een tikkeltje neurotisch.​ Hij streeft namelijk een insta-perfect-life na en dat loopt niet zoals hij dat zou willen. En zo beleven ze de feestdagen ook elk op hun eigen manier.

'De Hamsters' vieren Capibaramas, een winterfeest in het teken van de mythische Bianca Capibara. De moeder van Giovanni komt op bezoek en de voorbereidings-stress wordt Philippe teveel. De twee exclusieve kerstafleveringen zijn goed voor heel wat eindejaarsvreugde en natuurlijk dierenpuns.

'Hamsters' de eerste Streamz Original animatiereeks, van de hand van Laura Janssens, beter bekend onder haar cartoonistennaam 'Niet Nu Laura' in samenwerking met productiehuis Haptic.

'Prancer: A Christmas Tale'

Vanaf 23 november op Streamz Premium+

De tienjarige Gloria (Darcey Ewart) en haar grootvader Bud (James Cromwell), die pas weduwnaar geworden is, raken bevriend met een mysterieus rendier wanneer de familie bijeenkomt voor Kerstmis. Bud begint te geloven dat het dier dat ze Prancer noemen werkelijk magisch is. Gloria vreest echter dat zijn theorie hem rechtstreeks naar een verzorgingshuis zal sturen.

'The 12 Days of Christmas Eve'

Vanaf 23 november 2023 op Streamz Premium+

Brian (Kelsey Grammer) is een succesvolle zakenman wiens relaties hebben geleden door zijn werk. Hoewel dit kerstseizoen het meest succesvolle is geweest voor zijn bedrijf, is Brian gescheiden, is zijn relatie met zijn dochter Michelle (Spencer Grammer) gespannen en heeft hij geen band met zijn kleindochter. Na een auto-ongeluk op kerstavond geeft de Kerstman hem twaalf kansen om de dag over te doen en zijn relaties te herstellen om de ware betekenis van Kerstmis te vinden.

Een familiefilm in de meest letterlijke zin van het woord, want de hoofdrollen zijn weggelegd voor vader en dochter Kelsey en Spencer Grammer.

'The Holiday'

Vanaf 30 november 2023 op Streamz

Hoewel Amanda Woods (Cameron Diaz) uit Zuid-Californie en Iris Simpkins (Kate Winslet) van het Engelse platteland mijlenver van elkaar wonen, bevinden ze zich in dezelfde situatie: vlak voor Kerst hebben ze het helemaal gehad met hun mannen en willen ze het liefst de feestdagen ontvluchten. Via een internetsite voor woningruil komen de twee met elkaar in contact. Spontaan besluiten ze de halve wereld over te reizen en voor twee weken in elkaars huis te trekken.

Kort na haar aankomst in het zonnige L.A. raakt Iris bevriend met scenrioschrijver Arthur (Eli Wallach) en filmcomponist Miles (Jack Black). Ondertussen, in het besneeuwde Engeland, komt Amanda in contact met de knappe broer van Iris, Graham (Jude Law).

De romantische kerstkomedie werd geschreven en geregisseerd door Nancy Meyers ('What Women Want', 'Something's Gotta Give') en werd al snel een klassieker tijdens de feestdagen.

'Reindeer Games Homecoming'

Vanaf 7 december 2023 op Streamz Premium+

Nadat haar vader overlijdt, zet MacKenzie (Sarah Drew) de traditie van de plaatselijke fondsenwervingsactiviteit 'The Reindeer Games' voort, maar wanneer haar oude high school crush Chase (Justin Bruening) verschijnt en tegen haar speelt, groeit de vonk tussen hen.

De twee hoofdrolspelers stonden al samen op de set van de populaire reeks 'Grey's Anatomy', waar de vonken er ook al afspatten. Die chemie brengen ze terug naar het scherm in deze hartverwarmende kerstfilm.

'Steppin’ Into the Holiday'

Vanaf 7 december 2023 op Streamz Premium+

Billy Holiday (Mario Lopez) is de presentator van dansshow 'Celebrity Dance-Off'. Maar sinds Billy het uitmaakte met zijn medepresentator, beginnen de kijkcijfers te dalen en worden zijn show en een aankomende special geannuleerd. Op aanraden van zijn manager keert hij terug naar zijn geboorteplaats. Daar ontdekt hij dat zijn oude dansstudio wordt gerund door Rae (Jana Kramer), de dochter van zijn oude dansinstructeur. Billy besluit samen met haar en zijn door TikTok geobsedeerde neef een ouderwetse schuurshow op te zetten in een poging geld in te zamelen om de droomreis van de dansstudio naar Broadway te financieren.

'When I Think of Christmas'

Vanaf 7 december 2023 op Streamz Premium+

Sara Thompson (Shenae Grimes-Beech) keert terug naar haar geboorteplaats om haar moeder te helpen verhuizen en is verrast dat haar ex-vriend Josh Hartman (Niall Matter) weer thuis is. De twee hadden ooit samen een leven in de muziek gepland, maar Sara vertrok om rechten te studeren. De voormalige vlammen komen langzaam weer samen en proberen wonden te helen, zowel oude als nieuwe. Wanneer Sara een verrassende ontdekking doet, smeden zij en Josh een gewaagd plan voor het komende kerstconcert dat hen allemaal terug zal leiden naar hun muzikale oorsprong en dit een onvergetelijke vakantie zal maken.

'De Notenkraker en de Toverfluit'

Vanaf 7 december 2023 op Streamz Premium+

In dit magische animatieavontuur voor jong en oud vraagt de ongelukkige Marie op oudjaarsavond om een wonder. Terwijl zij zingt over haar zorgeloze leven van vroeger komt haar speelgoed tot leven en transformeert zij tot dezelfde grootte. De onaantrekkelijke Notenkrakerpop verandert in de betoverde Prins Georg. Samen met hun vrienden reizen ze naar het sprankelende Bloemenland om de toverfluit te vinden en de wereld te bevrijden van de kwaadaardige rattenkoningin Charlotte.

'Christmas is Canceled'

Nu op Streamz

Niet lang na het overlijden van haar moeder, wordt de 29-jarige Emma (Hayley Orrantia) geconfronteerd met een nieuwe realiteit. Haar 54-jarige vader (Dermot Mulroney) start een nieuwe relatie met één van haar vriendinnen uit de middelbare school. Wanneer Emma wordt gedwongen om samen met haar de feestdagen te vieren, begint ze plannen te smeden om het gelukkige koppel uit elkaar te drijven.

'K-9 Adventures: A Christmas Tale'

Nu op Streamz

Cassie (Ariana Bagley) redt de voormalige K-9 politiehond Scoot. Daarnaast maakt ze nieuwe vrienden terwijl ze het kinderkoor helpt om geld in te zamelen voor de minder bedeelde kinderen. Maar wanneer twee boeven op komen dagen om te werken voor Cassie's vader (Luke Perry), met het plan om het ingezamelde geld te stelen, moeten Cassie, Scoot en hun vrienden alles op alles zetten om de slechteriken te pakken en Kerstmis te redden.