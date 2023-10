Vier Halloween op STAR Channel en National Geographic

31 oktober is het Halloween, de meest griezelige dag van het jaar! Overal ter wereld staat deze dag in het teken van enge kostuums en angstaanjagende verhalen.

De perfecte dag om heerlijk veilig weg te kruipen op de bank en te genieten van een griezelige Halloween-programmering op STAR Channel en National Geographic.

STAR CHANNEL

'Chucky' S2

Chucky kruist paden met aartsvijanden, oude bondgenoten en nieuwe prooien, terwijl hij angst en chaos probeert teweeg te brengen waar hij ook gaat. Nadat zijn duivelse plan om Amerika's kinderziekenhuizen binnen te vallen in seizoen één werd verijdeld, zoekt Chucky nu wraak op degenen die hij verantwoordelijk houdt: tieners Jake, Devon en Lexy, en zijn ex Tiffany, nu zijn gezworen vijand.

'Chucky' is dinsdag 31 oktober, met een dubbele aflevering, te zien vanaf 22.25 uur op FOX.

'FROM'

Mocht je nou geen genoeg kunnen krijgen van horror dan kun je je hart ophalen want 6 november starten we op STAR Channel met de nieuwe horrorserie 'FROM'. FOX start vanaf 1 november als STAR Channel. Het kanaal blijft de nummer één seriezender en de thuisbasis van hoogstaande entertainment zoals we dat van FOX gewend zijn.

In 'FROM' worstelt het echtpaar Jim (Eion Baley) en Tabitha Matthews (Catalina Sandino Moreno) met de nasleep van een persoonlijke tragedie. Samen met hun twee kinderen stranden ze tijdens een roadtrip met hun caravan in een spookachtig stadje, na de Sherrif Boyd (Harrold Perrineau) om hulp en richting te hebben gevraagd blijken ze rondjes te rijden en telkens op dezelfde plek uit te komen. Het mysterieuze stadje laat eenieder die het betreed namelijk niet meer gaan. Terwijl de onvrijwillige bewoners hun uiterste best doen om een gevoel van normaliteit te behouden en een uitweg zoeken, moeten ze ook de bedreigingen van het omringende bos zien te overleven - inclusief de angstaanjagende wezens die tevoorschijn komen als de zon ondergaat.

Vanaf 6 november, elke maandag een dubbele aflevering vanaf 2035 uur op STAR Channel.

National Geographic

'The Truth Behind Zombies'

De waarheid achter Zombies ontcijfert de waarheden en de fictie rond het karakter van de Zombie. De oorsprong van de Zombies wordt onderzocht en er wordt gekeken naar de gevaren die zouden ontstaan als er in de echte wereld een zombie-apocalyps zou uitbreken.

Kijk 'The Truth Behind Zombies' op dinsdag 31 oktober om 21.25 uur op National Geographic.

Ontdek de mysteries van Halloween met National Geographic: Kijk na ‘The Truth Behind Zombies’ naar ‘Mystery of The Himalayan Mummies’ en ‘Egypt Underworld’.