Verrader Bart Appeltans ligt voor het eerst onder vuur in 'De Verraders'

'De Verraders' is on a roll. Vorige week slaagden Bart Appeltans, Guy T'Sjoen en kersvers verrader Charlotte Van Brabander erin om volledig buiten schot te blijven aan de Ronde Tafel.

In 'De Verraders' kunnen de kaarten echter elk moment stevig door elkaar geschud worden en kan een strategisch plan soms 180 graden keren. Het berekende risico om de groep eerder op de dag in te lichten over het schild dat hij in de wapenkamer had gewonnen, lijkt verrader Bart 's avonds zuur op te breken. Aan de Ronde Tafel breekt plots het angstzweet bij hem uit wanneer hij door Bert Haelvoet wordt geviseerd. 'Shit! Mijn naam voor het eerst aan de Ronde Tafel! Dat is iets wat ik liever niet zie', klinkt het bij Bart. Sneuvelt straks ook de laatste originele verrader?

'De Verraders', zondag 22 oktober om 19.55 uur bij VTM.

'​​De Verraders: De Ronde Tafel', zondag 22 oktober om 21.35 uur bij VTM.