Verloofde van nietsvermoedende Anne staat plots met dilemma op het podium in 'Wat Zou Jij Doen?'

Foto: VTM - © DPG Media 2023

Voor de liefde naar het buitenland verhuizen of niet? In 'Wat Zou Jij Doen?' is Anne één van de 250 mensen in het publiek die de knopen van twijfelaars doorhakt. Maar dan verschijnt plots haar verloofde Anthony met een dilemma op het podium.