Verdachte slaat twee agenten arbeidsongeschikt in 'Onderzoeksrechters'

In het nieuwe seizoen van Onderzoeksrechters, vanaf morgen, elke woensdag om 21.05 uur bij VTM, laten acht Vlaamse onderzoeksrechters in hun kaarten kijken en worden ze gevolgd tijdens hun bijzondere werk.

In de eerste aflevering krijgt onderzoeksrechter Patrick Gaudius een man over de vloer die twee agenten arbeidsongeschikt heeft geslagen. Tijdens een emotioneel verhoor krijgt hij de kans om zich te verantwoorden, maar zijn suïcidegedachten baren onderzoeksrechter Gaudius zorgen. 'Ik had niet mogen dreigen, maar de agenten hielpen mij niet', aldus de verdachte. 'Ik kan mezelf verbaal soms niet onder controle houden.'

'Onderzoeksrechters', vanaf 1 maart elke woensdag om 21.05 uur bij VTM.