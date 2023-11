Verbijsterende keldermoord in nieuw seizoen van 'Moordzaken: Wetsdokters'

In het nieuwe seizoen van 'Moordzaken: Wetsdokters' nemen zes specialisten in de forensische geneeskunde de kijker mee in hun unieke job en het onwrikbare verlangen naar gerechtigheid.

In de eerste aflevering wordt woensdag een zaak geconstrueerd van een levenloos lichaam dat wordt aangetroffen in de donkere kelder van een verlaten bouwval. Op de deuren zijn mysterieuze, bijbelse spreuken terug te vinden en de kelderdeur is dichtgeplakt.

'Op dat moment weet je dat er meer aan de hand is, want het slachtoffer kan de kelder natuurlijk niet zelf dichtkleven', vertelt wetsdokter Diona Dhondt. 'Ik was een thriller aan het lezen, maar het verhaal dat ik hoorde van de parketmagistraat was nog straffer dan die thriller', klinkt het bij onderzoeksrechter Annemie Serlippens. 'Op dat moment ben je enorm getriggerd over wat er gebeurd is en wat je ter plaatse gaat aantreffen.'

