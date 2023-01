Vanaf maandag nieuwe verhalen van 'Echte Verhalen: De Buurtpolitie VIPS'

Foto: VTM - © DPG Media 2022

Het beroemdste politiekorps van het land is terug en zet de week op 9 januari meteen stevig in met spannende cases in 'Echte Verhalen: De Buurtpolitie VIPS'.

Inspecteurs Vince (Dempsey Hendrickx) en Indy (Jean-Romy Manzila) worden opgeroepen voor een inbraak bij cabaretière Els De Schepper. Haar nieuwe schilderij werd gestolen en er is de laatste dagen plots eten uit de koelkast verdwenen. Wie lijdt honger en zit achter de mysterieuze diefstal?

Op dinsdag 10 januari wordt het politiekorps overspoeld door een inbraakgolf. De inbraken vinden steeds plaats wanneer er een begrafenis bezig is en dat doet bij inspecteur Indy een belletje rinkelen. Zit de begrafenisondernemer zélf achter de inbraken? Op woensdag 11 januari mag Jean Bosco Safari zich de held van de dag noemen. Hij is getuige van een vluchtmisdrijf en dankzij zijn geweldige tekenkunsten kunnen inspecteurs Emma (Lisa Gerlo) en Louise (Liandra Sadzo) snel achterhalen wie de dader is. 'Familie'-actrice Jacky Lafon is op donderdag 12 januari helemaal van haar melk wanneer ze ontdekt dat er spullen gestolen zijn bij een inzamelactie voor het goede doel. Intussen houden commissaris Berckmans (Willy Herremans) en inspecteur Patrick (Eric Peeters) zich bezig met spoorlopers die hun leven op het spel zetten voor online challenges. Het politiekorps eindigt de week met een stalkingszaak rond presentatrice Katja Retsin. Een fan gaat nogal ver over de schreef om tot bij zijn grote idool te geraken…

'De Buurtpolitie VIPS', vanaf 9 januari elke werkdag om 18.20 uur bij VTM en ook op VTM GO.