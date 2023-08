Van wedstrijd aardbeien plukken tot ontspannende yogales in 'Met Vier in Bed'

Ontspanning, gezelligheid en culinair genot zijn ook deze week de ingrediŽnten van 'Met Vier in Bed'. De duo's starten de nieuwe week in Haspengouw, de fruitstreek bij uitstek.

In Wellen baten Sarah en Jonas B&B De Bonderbei uit. 'De woning is typisch voor deze streek. Als je naar Bokrijk gaat, staat het daar vol met van die huisjes. Ook mijn vrouw is van hier. De enige die niet van de streek is, ben ik, want ik ben een West-Vlaming', lacht Jonas. Naast het logement, maken de gasten kennis met de unieke aardbeienkwekerij. Om de competitie wat op te drijven, bedenken Jonas en Sarah een wedstrijdje aardbeien plukken.

Van de serene natuur naar het bruisende hart van Antwerpen. Op een boogscheut van de Groenplaats ontvangen Dante en Axel de gasten in B&B The 1880 Residence. Het wordt een spannende vuurdoop voor de heren, want slechts een half jaar geleden doken ze in dit nieuwe avontuur. Het duo onderscheidt zich meteen van de andere uitbaters door hun unieke concept met self check-in. 'We willen ons ergens settelen tussen hotel en B&B', zegt Axel. 'Door middel van self check-in willen we de gasten wat vrijheid geven. Vooraf krijgen ze een code waarmee ze binnen kunnen. Natuurlijk zijn we steeds bereikbaar als er iets is.'

Aan de Brusselse rand, in Sint-Pieters-Leeuw, mogen de duo’s heerlijk vertoeven in B&B L’O Reine. Hartsvriendinnen Ilse en Barbara runnen er een uniek wellness complex, gelegen in de schaduw van het kasteel van Gaasbeek. Het pand is opgedeeld in drie delen: de studio, het appartement en de wellness suite. In de hele B&B staat genieten centraal, maar op één plaats toch net een tikkeltje meer. Slechts één duo mag het ontdekken in de gigantische, luxueuze wellness-suite. 'Als mensen toekomen, zijn ze vaak gestresst en gehaast. Wanneer de mensen uitchecken, zijn het andere mensen. Dat doet me heel veel plezier', klinkt het bij Ilse.

Fien en Wouter zijn als laatste koppel aan de beurt. Ze ontvangen de duo’s in Villa Parkbos, gelegen in De Pinte. Al kunnen de gasten denken dat ze zich bevinden op het tropische Ibiza. De bohemian-vibes zijn in elke kamer terug te vinden. Fien en Wouter kiezen niet voor een gewoon ontbijt, welvoor een heerlijke brunch. Maar voor er gegeten kan worden, moeten de koppels sportkledij aantrekken voor een ontspannende yogales. Scoren ze hiermee extra bedjes of gaat een ander duo met de trofee naar huis?

'Met Vier in Bed', van maandag 14 augustus tot donderdag 17 augustus om 21.15 uur bij VTM.