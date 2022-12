Van mini-Lapland tot Kirgizië in een nieuwe week van 'Mijn Beste Kerst Ooit'

Op maandag 19 december zorgen vier nieuwe duo's weer voor een week vol plezier en gezelligheid in 'Mijn Beste Kerst Ooit'. Mario en Steven bijten de spits af in hun mini-Lapland in Kortrijk.

Gingerbread, Rudolf het rendier en een travestieshow vormen de ingrediënten voor een hartverwarmende avond.

Maak hier kennis met de vier kerstgekke duo’s:

Mini-Lapland in Kortrijk bij Mario en Steven

Wie deze maand het huis van Mario en Steven in Kortrijk voorbij wandelt, ruikt vast en zeker de lekkere geur van gingerbread. Hun kerstboom hangt vol met peperkoekenmannetjes en de hele buurt is er dol op. Voor het onafscheidelijke koppel is Kerstmis dan ook dé periode om zich volledig te laten gaan. 'Al waar ik vroeger van droomde, breng ik nu om in werkelijkheid. Ik wil het huis creëren van de kerstman', zegt Mario. En dat neemt hij letterlijk. Mario aka het kerstelfje helpt de kerstman maar al te graag met zijn tocht doorheen de straten van Kortrijk.

Kirgizische kerst bij elfjes Anastasya en Elena

Op dinsdag 20 december nemen kerstelfjes Anastasya en Elena de duo’s mee in een avond vol verrassingen. Wie deze vrouwen voor het eerst ontmoet, denkt gegarandeerd dat ze zussen zijn, maar ze zijn moeder en dochter. Tot Anastasya 7 jaar oud was, woonden ze in Kirgizië, maar ze vluchtten naar België voor een beter leven. Hun kerstdecoratie flikkert, rijdt, fietst en zingt, en dat beschrijft helemaal wie ze zijn. Kirgizische tradities in overvloed met een kersteend er bovenop!

Klassieke kerst met kroketten bij Lore en Brice

Woensdag 21 december wandelen de duo’s binnen in het feeërieke kerstbomenbos van vrienden Lore en Brice in Glabbeek. De energie van Lore en de rust van Brice vormen dé match voor een prachtige vriendschap. Terwijl Brice 130 kroketten draait, roert Lore door de pot stoofvlees. Want voor haar is niets zo lekker dan geroerd eten. 'Alles wat ik kan roeren, vind ik top', lacht Lore. Met een verkleedpartij en twee paarden zorgen ze voor een echte ‘Merry’ Christmas.

Feest in het dorpscafé van Joris en Philip

Afsluiten doen de kerstliefhebbers in het gezelligste dorpscafé van Zepperen, ‘t Elfde Gebod. Geen hoog culinaire menu bij de neven en boezemvrienden, wél bier, bouletten en witte pens. 'Wij willen de hele avond aan tafel kunnen zitten, dus steken daarom weinig moeite in het eten', klinkt het bij Joris en Philip. Vormt hun soberheid hét geheime wapen voor het beste kerstfeest van de week?

'Mijn Beste Kerst Ooit', van maandag 19 december tot donderdag 22 december om 21.40 uur bij VTM en op VTM GO.