Van hoge noten naar nóg hogere noten in de tweede Battles van 'The Voice van Vlaanderen'

In de Battles van 'The Voice van Vlaanderen' gaat de lat voor de kandidaten naar goede gewoonte de hoogte in en dat geldt op vrijdag 8 maart ook voor de toonladder. De coaches maken het hun pupillen niet makkelijk, met songs die balanceren tussen hoge noten en nóg hogere noten.

'Sam Smith zingt dit zelf nooit live omdat het zo een moeilijk nummer is en ik geef dat aan twee jonge mensen die hiervoor nog nooit op een podium hebben gestaan', beseft Mathieu tijdens één van zijn Battles. Wie nailt die hoge noten als de beste en verzilvert zo een plekje in de volgende ronde van 'The Voice'?

Het zijn Marouane (19, Gent) en Axelle (20, Zomergem) uit team Mathieu die battelen op het moeilijke Writings On The Wall van Sam Smith. 'Ze zijn alle twee nog jong en onervaren, maar hebben een zeer eigen authentiek stemgeluid', klinkt het bij de coach. 'Dit nummer gaat van laag naar hoog en héél hoog. Het is absoluut geen gemakkelijk nummer, maar dit kan een magische Battle worden.' Ook Sven (26, Aalst) en Paak (22, Tervuren) uit team Mathieu battelen tegen elkaar, op Don’t Dream It’s Over in de versie van Ariana Grande en Miley Cyrus. De twee krijgen waardevolle tips van gastcoach DAAN, maar om hen uit hun kot te lokken moet coach Mathieu tijdens de workshop toch 'efkes aan de oren trekken'...

Team Jan geeft er een serieuze lap op. De coach zet Elmo (30, Antwerpen) en Sofie (26, Hasselt) tegenover elkaar: de ene heeft veel kracht in de hogere regionen, de andere is heel comfortabel in de lagere regionen. 'Ik hoop dat ze elkaar daarin gaan inspireren', klinkt het bij Jan. Ze knallen samen op Maniac van Awolnation. De tweede Battle is er een tussen Christophe (42, Roeselare) en Wouter (34, Deinze). Ook zij moeten vocaal een tandje bijsteken op Weak van Skunk Anansie. De Battle is 'spek naar de bek' van An Lemmens, maar maken energieke grunger Wouter en rustige rocker Christophe ook hun coach blij?

In team Natalia worden Charlotte (22, Westerlo) en Sandy (18, Huizingen) als eerste de Battle-arena ingestuurd. Zij krijgen met What Do You Want From Me van Adam Lambert een pittige song voorgeschoteld. Gastcoach Jef Neve drijft de moeilijkheid graag nog wat op met adlibs. 'Wat bij deze meisjes het meest spannende is, is de vraag: gaan ze het tot een goed einde brengen?', aldus Natalia. Collega-teamgenoten Lola (19, Drongen) en Yasmine (23, Brecht) worden nadien de ring ingestuurd met Dance The Night van Dua Lipa. 'Een happy song en niet iets dat ze gewend zijn om te zingen. Ze zullen allebei uit hun comfortzone moeten komen', weet Natalia. Wie overtuigt het meest?

Coach Koen brengt zijn kandidaten samen op het racecircuit van Zolder. De Aalterse vrienden Charlotte (25, Aalter) en Wout (24, Aalter) vechten het tegen elkaar uit in de eerste Battle. 'Twee goeie stemmen bij elkaar, dat kan alleen maar ‘wauw’ geven', besluit Koen. Het duo brengt Easy On Me van Adele in de mix met Mild Voor Mij van Pommelien Thijs. Voor zijn tweede Battle zet Koen André Hazes-fan Remco (26, Schoten) oog in oog met Charlotte (22, Bissegem). Samen brengen ze Until I Found You van Stephen Sanchez. De emotionele Battle stelt de coach voor een aartsmoeilijke beslissing: 'Ik heb mezelf zo te kakken gezet door jullie samen te zetten.' Wie trekt aan het langste eind?

'The Voice van Vlaanderen', vrijdag 8 maart om 20.40 uur bij VTM.