Van de kust tot de Ardennen: de strijd barst los in de eerste week van 'Met Vier in Bed'

De bedden zijn opgemaakt, de aperitief staat koud en de eerste gasten zijn in aantocht. Van maandag 3 juli tot donderdag 6 juli stappen de eerste vier duo's in het gloednieuwe seizoen van 'Met Vier in Bed'.

De B&B-uitbaters vertoeven om de beurt in elkaars logement en proberen de anderen te imponeren met een betoverende overnachting. Daarbij geven ze hun ogen de kost en werpen ze een kritische blik op elkaars kamers, ontbijt, hygiëne, activiteiten, gastvrijheid en de troeven van de B&B. Welke uitbaters verzamelen de meeste bedjes en gaan naar huis met de felbegeerde 'Met Vier in Bed'-trofee?

Op wandelafstand van het strand in De Panne ligt Armalot by Julia, de B&B van Sandrine en Franky. Samen met hun vier kinderen - die ze af en toe inschakelen als jobstudenten - doen ze er alles aan om hun gasten een thuisgevoel te geven. De kamers stralen stuk voor stuk karakter uit en zijn vernoemd naar hun dochters. 'Dit is de kamer ‘Charlotte’. In de decoratie hebben we haar karakter laten terugkomen. Ze is wat frivoler en hectischer, dus hier mocht wat meer kleur zijn', legt Sandrine uit. Na het poppen van een fles cava, daagt het koppel de gasten uit voor een spannende activiteit waarbij ze sneller gaan dan de wind. Maar… Is dat wel voor iedereen weggelegd?

Na een verfrissend verblijf aan de kust trekken de koppels richting het binnenland, naar het gezellige Mechelen. Daar verwelkomen Els en haar moeder Michelle de gasten in hun B&B Boris & Barney, vernoemd naar hun ezels. Naast de drie gewone kamers, biedt Boris & Barney ook de mogelijkheid om te verblijven in een van de twee gezellige pipowagens tussen de lama’s en ezels. 'Het was een grote uitdaging om op zo’n kleine oppervlakte een wc, badkamer en keuken te installeren', vertelt Michelle. De gasten kunnen er wegdromen in de jacuzzi of aan het zwembad.

In Hombeek staan Caroline en haar goede vriendin Elsy te popelen om de gasten te verwelkomen in hun charmante hoeve B&B Vossebergen. Met haar negen kamers is de hoeve voornamelijk gericht op zakenmensen die van luxe houden en even willen ontsnappen aan alle stress. Naast een B&B is Caroline ook de trotse eigenaar van een Vespawinkel, wat meteen de ideale troef vormt voor een ontspannende activiteit. De duo’s trekken op Vespatocht richting de Sint-Romboutstoren.

Over de taalgrens in het pittoreske bloemendorpje Frahan ligt B&B Bourgeoisie, het authentieke vakantiehuis van Steve en Maurice. De heren houden van gezelligheid en veel 'tralalaatjes'. 'We konden niet alles nieuw aankopen en gingen naar rommelmarkten. Zo zijn we allerlei spullen beginnen verzamelen en is onze stijl tot leven gekomen. Alles in dit huis is dus ook te koop', lacht het koppel. Weten Steve en Maurice hun gasten te bekoren met hun Ardeense charme?

Met Vier in Bed', nieuw seizoen vanaf 3 juli, van maandag tot donderdag om 21.15 uur bij VTM.