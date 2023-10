Ultieme clash tussen twee bondgenoten krijgt pijnlijke apotheose in 'De Verraders'

Spektakel aan de Ronde Tafel van 'De Verraders'. Daar ging Hendrik Vos frontaal ten aanval tegen Céline Van Ouytsel, met de absolute zekerheid dat zij één van de oorspronkelijke verraders was.

Maar Hendrik zat ook zelf in nauwe schoenen nadat Véronique De Kock een deel van de groep mee kreeg om tegen hem te stemmen. Er barstte dus een ware clash uit tussen Hendrik, Véronique en Céline waarbij niet één, maar twee bondgenoten ten onder gingen.

Céline werd uit de groep verbannen en onthulde dat ze géén verrader, maar wel een bondgenoot was. Een onthulling die Hendrik compleet van de kaart bracht. 'Ik heb hier niet zo veel meer te doen. Ik heb mij belachelijk gemaakt', klonk het, waarna hij zich met het schaamrood op de wangen afzonderde van de groep. 'Ik hoop dat ik vannacht vermoord word zodat ik uit deze gruwelijke marteling word verlost. Ik was zo fout. Ik schaam mij te pletter. Wat een krankzinnig spel is dat hier eigenlijk?!'

Celine Van Ouytsel werd dus onverbiddelijk naar huis gestuurd. Dat deed ze met opgeheven hoofd en no hard feelings. 'Je had over één ding gelijk Hendrik: ik ben een oorspronkelijke kandidaat. Maar ik ben altijd, vanaf het begin, en als ze me hadden willen verleiden nog altijd, een bondgenoot', onthulde ze aan de Ronde Tafel. 'I love you Hendrik, I love you so much. Als je een verrader bent dan weet ik niet hoe je het verder gaat doen. Als je het niet bent: iedereen maakt fouten. Maar dit was wel een hele grote hé jongen (lacht).'

Bekijk de reactie van Hendrik Vos hier:

Eerder op de dag kwam ook een andere bondgenoot aan haar einde in het spel. De verraders vermoordden Imke Courtois, volgens Jelle Beeckman 'de partijvoorzitster van de bondgenoten'. 'Tragisch, maar ik denk niet dat het de verstandigste keuze is van de verraders', klonk het bij Imke, die Céline, Véronique en Guy als mogelijke verraders zag. 'Als ik een verrader was geweest dan had ik deze nacht Hendrik vermoord, zodat hij niet nog eens extra kon vuren op de verraders. Maar ik heb vrede met mijn dood.'

Bekijk de moord op Imke Courtois hier:

'De verraders lachen zich te pletter', besefte Véronique aan het einde van de aflevering. Bart, Guy en Charlotte lopen inderdaad op wolkjes nu er opnieuw twee bondgenoten zijn uitgeschakeld. Tegelijk beginnen de verraders ook hier en daar in de kijker te lopen en werd zelfs de naam van Bart voor het eerst genoemd aan de Ronde Tafel. Dat vuurtje lijkt gedoofd, maar is dat wel zo? Tijd voor de bondgenoten om alles op een rijtje te zetten. Klautert Hendrik uit dit dal of wordt deze faliekante vergissing zijn ondergang?