Udo brengt muzikaal eerbetoon aan Rob de Nijs in 'Tien Om Te Zien'

Sam Gooris, #LikeMe, Guus Meeuwis & Maksim, Berre, Metejoor & Luna, K3... de nieuwe aflevering van 'Tien Om Te Zien' bundelt opnieuw enkele zomerse meezingers.

Deze keer maakt ook een special guest zijn opwachting op de zeedijk van Westende. Niemand minder dan Udo brengt een muzikaal eerbetoon aan wijlen Rob de Nijs. Samen met Robs originele band Pur Sang brengt hij een medley van zijn grote hits Zondag en Hou Me Vast. Voor het optreden trekken Udo en Anne De Baetzelier samen de dijk op om bij voorbijgangers te polsen naar hun herinneringen aan Rob de Nijs.

'Tien Om Te Zien', vrijdag 15 augustus om 20.35 uur bij VTM en op VTM GO.