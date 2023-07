Twijfels, tranen en plezier: een week vol emoties in 'Met Vier in Bed'

Twijfels, tranen, maar bovenal een overvloed aan plezier. In de nieuwe week van 'Met Vier in Bed' worden vier nieuwe duo's ondergedompeld in een warm bad vol verwennerij, ontspanning en emoties.

Op maandag start 'Met Vier in Bed' in Lanaken, op een boogscheut van Nederland, vlakbij natuurpark de Hoge Kempen. Daar runnen Danny en Wendy sinds een paar maanden hun B&B Bed en Bokes Aan de Maaskant. De twee leerden elkaar enkele jaren geleden kennen en vormen sindsdien een samengesteld gezin met 7 kinderen, én een onafscheidelijk dreamteam. 'Samen zijn we partners in crime, een echte match made in heaven', vertelt interieur- en tuinarchitecte Wendy. 'Zij heeft het hoofd en ik heb de handjes', vult Danny aan. 'We zijn een geoliede machine.'

In de tweede aflevering steken de gasten de Waalse grens over, naar het dorpje Tohonge, vlakbij Durbuy. Daar ontvangen Veronik en haar neef Luc de gasten in B&B Monsieur Doute. Na twintig jaar zoeken naar hét perfecte pand vielen Veroniks ogen op een authentieke, oude school. Samen met haar ex-man bouwde ze het oude gebouw om tot de B&B van haar dromen. Hij besloot zich uiteindelijk terug te trekken, maar waakt nog mee over het unieke verblijf. 'Vandaar ook de naam ‘Monsieur Doute’. Hij heeft twintig jaar getwijfeld om een B&B op te starten', legt Veronik uit. 'We zijn samen aan de verbouwingen begonnen, maar nadien kon hij het niet meer. En ik wou niet terug naar Vlaanderen.'

In Pepingen strijken de duo’s neer bij B&B T’Rest in het prachtige kasteel Ter Rijst, waar ze zich echte kasteelheren en -vrouwen kunnen wanen. 'Amai, is dat een B&B? Zo indrukwekkend, echt buiten categorie!', luidt het wanneer ze aankomen bij het kasteel. Jonge ondernemer Kenny en zijn collega Perrine verwennen de gasten met een gastronomisch diner en een ontspannende wandeling in het park. 'Hier geldt één gouden regel: alles mag, maar genieten moet', zegt Kenny. En dat nemen de duo’s ter harte. De lovende reacties maken heel wat emoties los bij de jonge uitbater…

Afsluiten doen de duo’s in Lierde, in de Vlaamse Ardennen bij B&B Eyckenmolen. Amper een jaar geleden namen Veronika en Lieven de B&B over en gaven ze er een geheel eigen touch aan. Veronika’s roots liggen in Polen en die deelt ze maar al te graag met haar gasten. Bakken is haar grote specialiteit. 'Ik doe dat met hart en ziel. Ik praat ook altijd tegen mijn brood, taart en gebak', vertelt ze. 'En als het in de oven zit, zing ik wat liedjes. Gebak heeft liefde nodig, dan smaakt het beter.'

Welk duo kan het hart van de andere deelnemers veroveren en dé 'Met Vier in Bed'-trofee in de wacht slepen?

'Met Vier in Bed', van maandag 24 juli tot donderdag 27 juli om 21.45 uur bij VTM.