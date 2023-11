Tweemaal straf wielersportnieuws op Pickx+

Wielerfans zitten in november goed bij Pickx+. De premium tv-zender van Proximus beloofde al eerder dit najaar extra hard in te zetten op een straf sportaanbod en houdt ook deze maand woord.

Naast spannende UEFA Champions Leaguewedstrijden en andere spraakmakende sportwedstrijden programmeert de zender ook exclusieve wielercontent. Zo kan TV-kijkend Vlaanderen dinsdag 7 november enkel bij Pickx+ terecht voor het Gala van de Flandrien, het jaarlijkse prestigieuze wielergala in Oostende. Zelfs de typerende Blauwe Loper waar iconische wielrenners zoals Greg Van Avermaet, Jasper Philipsen, Mathieu van der Poel en Lotte Kopecky hun opwachting zullen maken, wordt de kijker niet onthouden.

Exact een week later wordt in het Gentse Kuipke het startschot gegeven voor de 82ste editie van de Lotto Zesdaagse Vlaanderen-Gent. Dit evenement loopt van dinsdag 14 tot zondag 19 november 2023 en zal opnieuw een reeks toprenners aan de start verwelkomen. Alle wedstrijden zijn te volgen op Pickx Sport, maar Pickx+ maakt in die periode eveneens de nodige ruimte in de programmatie voor interessante wielercontent.

Gala van de Flandrien

Dinsdag 7 november 2023

Een jaarlijkse vaste waarde in de wielerscène is het Gala van de Flandrien, georganiseerd door Het Nieuwsblad. De schitterende show met nationale en internationale toppers vindt vandaag plaats, op dinsdag 7 november 2023, in het Casino Kursaal in Oostende. Onder deskundige begeleiding van presentator Karl Vannieuwkerke komt het publiek te weten wie dit jaar dé Flandrien en Flandrienne zijn. Ook de trofee voor de beste belofte en de Life Time Achievement Award worden uitgereikt. Op de genomineerdenlijst zijn alvast de grote namen terug te vinden: Greg Van Avermaet, Jasper Philipsen, Mathieu van der Poel, Lotte Kopecky en nog vele anderen.

Vanaf 19.15 uur is de typerende Blauwe Loper live en op tv exclusief bij Pickx+ te volgen. Exact een uur later, om 20.15 uur gaat de show van het Gala van de Flandrien van start. Om 21.45 uur kent het publiek de winnaars in de verschillende categorieën.

Lotto Zesdaagse Vlaanderen-Gent

Dinsdag 14 – zondag 19 november 2023

De iconische wielerbaan ’t Kuipke in Gent opent ook dit jaar de deuren voor de 82ste editie van de Lotto Zesdaagse Vlaanderen-Gent. Vanaf dinsdag 14 november 2023 wordt het duimen en vingers aflikken voor wielerfans. In het hoofdprogramma worden dagelijks een ploegkoers, een afvalling, baanrondes tegen de tijd en de spectaculaire dernyraces gereden. Op woensdag 15 november staan bovendien de beste G-Sporters op het programma. Vrijdag 17 november en zaterdag 18 november rijden de Dames Elite hun wedstrijden. Ook Lotte Kopecky, de Belgische veelvuldige wereldkampioene, maakt er dan haar opwachting op de piste. Vorig jaar wisten Lindsay De Vylder en Robbe Ghys de eindoverwinning binnen te halen na een bloedstollend duel met de duo’s Van den Bossche – Havik en Keisse – De Buyst. Voor Ghys was het zelfs een derde opeenvolgende zege in Gent. Ook dit jaar zijn zij de te kloppen ploeg. Maar de tegenstand dit jaar lijkt zwaar: de Nederlandse wereldkampioenen ploegkoers van Schip - Havik tekenen present, net als de Duitse Europees kampioenen ploegkoers Kluge - Reinhardt. Daarnaast rijdt Van den Bossche met de Franse wereldtopper Thomas en droomt ook Hesters van een podiumplaats aan de zijde van de Nieuw-Zeelandse pistier Gate.

De wedstrijden zijn elke dag live te volgen op Pickx Sport, maar ook Pickx+ maakt ruimte voor de nodige wielercontent. Van woensdag 15 tot en met zaterdag 18 november is om 16.30 uur telkens een rerun van het slotuur van de voorafgaande dag te bekijken. Op zondag 19 november, de slotdag van de Zesdaagse, maakt Pickx+ om 13.00 uur ruimte voor het slotuur van de zaterdagavond in 't Kuipje. Diezelfde zondag is er om 20.30 uur de ultieme ontknoping te volgen van 6 dagen topsport in Gent.