Tweede halve finale Eurovisiesongfestival 2025 live bij VRT 1

Het is dť week van het Eurovisiesongfestival. BelgiŽ is al uitgeschakeld. Benieuwd naar wie wel een plekje krijgt in de grote finale zaterdag: kijk dan zeker naar de tweede halve finale van het 69ste Eurovisiesongfestival, live op VRT 1 en VRT MAX.

16 landen treden aan; de tien beste landen plaatsen zich voor de finale. De televoters thuis staan volledig in voor de puntendeling. Voor het tweede jaar op rij mogen de landen van de 'Big Five' en de inzending van het organiserende land ook optreden in de halve finales. In deze tweede halve finale zien we zo Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland live aan het werk.



De deelnemende landen in de tweede halve finale zijn:



1. Australië: Go-Jo – Milkshake Man



2. Montenegro: Nina éiěić – Dobrodošli



3. Iederland: EMMY – Laika Party



4. Letland: Tautumeitas – Bur Man Laimi



5. Armenië: PARG – SURVIVOR



6. Oostenrijk: JJ – Wasted Love



=> Verenigd Koninkrijk: Remember Monday – What The Hell Just Happened?



7. Griekenland: Klavdia – Asteromáta



8. Litouwen: Katarsis – Tavo Akys



9. Malta: Miriana Conte – SERVING



10. Georgië: Mariam Shengelia – Freedom



=> Frankrijk: Louane – maman



11. Denemarken: Sissal – Hallucination



12. Tsjechië: ADONXS – Kiss Kiss Goodbye



13. Luxemburg: Laura Thorn – La Poupée Monte Le Son



14. Israël: Yuval Raphael – New Day Will Rise



=> Duitsland: Abor & Tynna – Baller



15. Servië: Princ – Mila



16. Finland: Erika Vikman – ICH KOMME



Bij VRT 1 en VRT MAX zit je op de eerste rij. Ook nu weer zorgt Songfestival-kenner Peter Van de Veire voor vakkundig commentaar.



De tweede halve finale van het Eurovisiesongfestival, donderdag 15 mei om 21.00 uur live bij VRT 1 en VRT MAX.