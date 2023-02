'Tussen Oorlog en Leven' trekt naar Israël en de Gazastrook

Het conflict tussen Joden en Palestijnen, IsraŽl en Gaza lijkt een onoplosbaar vraagstuk. Verschillende oorlogen hebben geleid tot een verdeling van het land, waarbij de Palestijnen zijn verdreven naar wat we vandaag kennen als de bezette Palestijnse gebieden: de Westelijke Jordaanoever, Oost-Jeruzalem en de hermetisch afgesloten Gazastrook.

Samen met Wim Lybaert en kinderchirurg Erwin Van der Veken, probeert Rudi de waanzin aan beide kanten te begrijpen. Waarom wil iedereen vrede, maar gelooft niemand nog dat dit mogelijk is na al die jaren van oorlog en geweld. Het conflict tussen Israël en de Palestijnen is een verhaal van David en Goliath: raketten tegen stenen. Het verhaal ook van Jean: een Joodse Belg die samen met zijn gezin in één van de vele Joodse nederzettingen woont aan de rand met de Gazastrook maar ook het verhaal van jonge Palestijnen die blijven vechten voor hun vrijheid vanachter de muur. Rudi en zijn gasten bezoeken een voetbalproject voor jongeren met een geamputeerd been. En Erwin maakt van de gelegenheid gebruik om te helpen bij een operatie.

'Ze zijn de mensen hier beetje per beetje aan het doodduwen. Jaren, decennia lang in angst moeten leven, kinderen ter wereld brengen en hopen op een betere toekomst, die bij iedere opflakkering van het geweld weer afgenomen wordt. Dat maakt mij kwaad, dat is onmenselijk gewoon', aldus Wim Lybaert.

'Wat mij het meest choqueert: het is leed dat mensen elkaar aan doen. Ik zie in mijn vak heel veel leed, maar dat is anders. Hier zie je leed dat absoluut vermijdbaar is. Hoe kunnen mensen elkaar zoiets aandoen? En het blijft maar duren. Ongelofelijk',zegt ​Erwin Van der Veken.

'Tussen Oorlog en Leven', woensdag 1 maart om 20.40 uur op Eén.