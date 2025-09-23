'Tussen Leven en Dood': Hoe Sven De Leijers jeugdvriend een blikseminslag overleefde dankzij een biertje

Woensdag in 'Tussen Leven en Dood': drie verhalen, drie momenten waarop het leven op een haar na eindigde. Maar ook drie getuigenissen van moed, veerkracht en de kracht om door te gaan, zelfs wanneer niets meer hetzelfde zal zijn.

Van een blikseminslag tot een dramatisch klimongeluk: Kürt Rogiers luistert naar getuigenissen van drie Vlamingen die het ondenkbare hebben meegemaakt.

Wouter Vanderfaeillie (Herentals) - werd op scoutskamp getroffen door de bliksem

De kans om door een bliksem geraakt te worden is één op drie miljoen per jaar. Op 21 juli 2009 werd Wouter Vanderfaeillie die ene. Tijdens een zwoele zomeravond op scoutskamp sloeg het noodlot toe wanneer een onweer plots over het veld trok. Wouter was de ijskast aan het leegmaken. In één hand had hij de koelkast vast, in de andere een koud pintje. 'En opeens, een gigantische knal. Boven ons hoofd', herinnert Wouter zich. TV-gezicht Sven De Leijer, een jeugdvriend van Wouter, was erbij en beschrijft het surreële moment: 'Wij zagen voor ons Wouter staan, die - ik kan het alleen maar omschrijven zoals je in een tekenfilm zou tekenen - allemaal lichtstralen rond zijn lichaam had. Precies alsof die bliksem letterlijk door zijn lichaam aan het gaan was.' Meteen is duidelijk dat de toestand van Wouter ernstig is. Paradoxaal genoeg blijkt zijn leven uiteindelijk gered door het pintje in zijn hand. Hoe dat precies zit, onthult Sven De Leijer in de aflevering.

Patrick Dejeneffe - opgeslokt in een moeras

18 februari 2018. Na een klusdag bij zijn dochter Melissa neemt Patrick een shortcut naar huis door het bos. Wat volgt, is een nachtmerrie. 'Op een bepaald moment begon de grond te zwalpen, zoals een zee. Toen begonnen m'n voeten verder en verder te zakken', vertelt Patrick over zijn levensgevaarlijke ervaring in een moeras. Alleen, in de mist, voelt hij hoe de modder hem langzaam maar zeker opslokt. Als hij na enkele uren zijn laatste krachten voelt wegvloeien, gebeurt er iets onverklaarbaars: 'Op een gegeven moment stond mijn overleden vader daar, mijn overleden moeder, mijn overleden broer en mijn overleden zus. Aan de andere kant van die beek. Ze keken gewoon recht naar mij. Kom maar, het is genoeg geweest, zeiden ze.' Net op dat cruciale moment voelt Patrick een reddende hand op zijn schouder…

Elke Dewaele (Huldenberg) - ​ maakte een doodsmak van een 16 meter hoge klimmuur

7 januari 2018, de dag voor Elkes verjaardag. Als verrassing neemt haar man haar mee naar een nieuwe klimzaal in Leuven. Voor de ervaren klimster is de 16 meter hoge muur geen uitdaging, tot ze een doodsmak maakt. Elke is vanaf haar midden verlamd. De val verbrijzelt niet alleen haar lichaam, maar ook haar identiteit. 'Alles is verbrijzeld en verbrokkeld. Je gedachten, je identiteit. Wie ben ik nog? Wie ben ik nog als mama, als partner, als zus, dochter, vriendin?' Voor de avontuurlijke Elke, die altijd de natuur introk, wordt het zoeken naar een nieuwe levenszin vanuit een rolstoel haar grootste uitdaging. Kürt Rogiers vergezelt haar tijdens een kajak sessie en ontdekt hoe ze opnieuw moed put uit de buitenlucht.

'Tussen Leven en Dood', woensdag 24 september om 21.45 uur bij VTM.