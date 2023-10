Troubles in Greek Paradise? Uitspraak van Emile zorgt voor donderwolken op de huwelijkreis

Troubles in Greek paradise? In 'Blind Getrouwd' lijken er bij Emma en Emile wat spreekwoordelijke donderwolken te hangen boven hun tot nu toe erg geslaagde honeymoon. Een uitspraak van Emile valt niet in goede aarde bij een gekwetste Emma, die op slag onzeker wordt.

'En als ik twijfel aan iemands gevoel of oprechtheid, kan ik daar niet meer in investeren', klinkt het resoluut bij Emma. Op advies van de andere bruiden, gaat ze het gesprek aan met haar kersverse man, voor de situatie escaleert.

Met het einde van de huwelijksreis in zicht, krijgen alle koppels een videoboodschap van het thuisfront. Na de emotionele rollercoaster van de voorbije week, blijkt dit bij velen de druppel om de emo-emmer even te laten overlopen. Zowel bij de vrouwen als bij de mannen, rollen er enkele tranen. Daarna staat de duo’s een verrassing te wachten: experten Sarah Hertens en Wim Slabbinck vliegen 1 dagje in naar Rhodos, om de balans op te maken met de 4 koppels: hoe gaat het met hen, na 1 week getrouwd en 24/7 samen te zijn?

Terug op Belgische bodem, staat alweer een volgende stap voor een gloednieuwe deur: de koppels gaan samenwonen! Even enthousiast als kinderen in een snoepwinkel, staan Jolien en Brecht, Emma en Emile, Matthieu en Isabelle en Alexander en Fleur te popelen om hun nieuwe woonst voor de komende weken te ontdekken. Meteen hot topic in de keuken van Alexander en Fleur en hoogstwaarschijnlijk ook een veelbesproken issue in het gemiddelde Vlaamse huishouden: kunnen restjes zo de ijskast in, of moeten die eerst in een ander potje gestoken worden?

