Topvolleybal live op Play Sports: Lotto Volley League & BeNeConference

Goed nieuws voor alle volleybalfans: Play Sports start met de live uitzendingen van de Lotto Volley League en brengt daarmee ook de tweede editie van de BeNeConference rechtstreeks in de huiskamer.

Na het succes van vorig seizoen – waarin Knack Roeselare de eerste editie van de BeNeConference won – belooft ook dit jaar een topeditie te worden met de beste Belgische en Nederlandse ploegen.

Roeselare bevestigde zijn sterke positie eind december nogmaals door voor het tweede jaar op rij de BeNeCup te winnen, het duel tussen de Belgische en Nederlandse landskampioen. Onder leiding van nieuwe coach en ex-speler Matthijs Verhanneman domineerde Roeselare het eerste deel van de Belgische competitie, al slaagde het er niet in zich te plaatsen voor de Lotto Cup Finals.

In Nederland is Orion Stars dit seizoen haast onklopbaar. De club uit Doetinchem, met de Belgische spelverdeler Liam McCluskey als vaste dirigent, verloor in het eerste deel van de competitie slechts één wedstrijd. Daardoor start Orion Stars de BeNeConference als leider met 16 punten, op de voet gevolgd door Roeselare met 15 punten.

Aan Belgische zijde nemen verder ook Volley Haasrode Leuven (ook vorig jaar al deelnemer), Decospan Menen en VC Greenyard Maaseik deel. Voor Menen en Maaseik betekent dit hun eerste deelname aan de BeNeConference.

De eerste live-uitzending staat gepland op 22 februari om 13.55 uur op Play Sports 4, met de wedstrijd Decospan Volley Team Menen – Orion Stars.

De verdere uitzendkalender:

27 februari – 20.25 uur (Play Sports 3): Knack Roeselare – Draisma Dynamo

13 maart – 20.25 uur (Play Sports 3): Haasrode Leuven – Orion Stars

20 maart – 20.25 uur (Play Sports 3): Greenyard Maaseik – Orion Stars

Naast deze topwedstrijden zendt Play Sports ook alle Play-Offwedstrijden live uit, inclusief de grote finale. Vanaf de start van de Play-Offs worden bovendien ook dameswedstrijden live uitgezonden. Commentaar bij de wedstrijden is van volleykenners Marc Willems en Dominique Baeyens.