Tony draait onverwachts het concept van 'Verliefd, Verloofd, Getrouwd in 24u' volledig om

Winnie (47) en Tony (49) zijn jeugdvrienden uit de Kempen. Ze maken al hun hele leven samen muziek en zullen nu binnen de 24u misschien ook verloofd én getrouwd zijn.

Op 21 februari speelt Winnie in ‘Verliefd, Verloofd, Getrouwd in 24u’ namelijk onder één hoedje met Ruth Beeckmans om Tony te verrassen met een huwelijksaanzoek in het Spaanse Malaga.

​Maar dat draait even anders uit. Tijdens een gastoptreden in het hotel waar ze verblijven, zal Winnie dé vraag stellen aan haar grote liefde. Maar dat loopt niet helemaal volgens plan…

Tony denkt nietsvermoedend dat ze meedoen aan het fictieve programma ‘Droomreis’ waarbij ze met een kritische blik een hotel moeten beoordelen. Maar plots komt hij met een verrassende mededeling en draait hij het concept van het programma compleet om: 'Ik heb beslist om tijdens deze vakantie Winnie officieel ten huwelijk te vragen', vertelt hij bloedserieus aan de ploeg. 'Ik ben stiekem een verlovingsring gaan halen en die wil ik vandaag graag rond haar vinger schuiven.'

Nu Tony zijn plan met de productieploeg gedeeld heeft, kan hij haast niet meer wachten tot het zover is. Ook voor Ruth is de verrassing compleet: 'En wat gaat er nu gebeuren?! Gewoon laten gebeuren en zien wie er eerst is? Dat is kei spannend…!', klinkt het.

Hoe dit dubbele huwelijksaanzoek zal plaatsvinden, valt te ontdekken in ‘Verliefd, Verloofd, Getrouwd in 24u’ op 21 februari om 20.35 uur bij VTM en op VTM GO.