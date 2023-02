Tom Waes herbeleeft zondag de Beeldenstorm

Foto: TVvisie - © Roger Mortelmans 2017

Hoe raak ik in de hemel? Dat is de vraag die mensen zich meer dan ooit stellen in de zestiende en zeventiende eeuw. Deze aflevering brengt het verhaal van religieuze twijfel en verdeeldheid, van de opkomst van het protestantisme, de Beeldenstorm die daaruit volgt en de keiharde repressie vanuit Spanje.

Met de ‘ijzeren hertog’ Alva, die over lijken gaat en de hele Nederlanden tegen zich in het harnas jaagt. Het zal leiden tot de tachtigjarige oorlog, een conflict dat de Nederlanden uit elkaar scheurt.

'Het Verhaal van Vlaanderen', zondag 5 februari om 20.00 uur op Eén en VRT MAX.