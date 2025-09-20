Tom Waes gaat zondag op verkenning doorheen Rwanda

Rwanda organiseert in het najaar van 2025 als eerste Afrikaanse land ooit het WK Wielrennen. Een uitgelezen kans voor Tom om het WK-parcours én de rest van Rwanda uitgebreid te leren kennen met de fiets.
Tom ontdekt een land dat een bloederig verleden achter zich probeert te laten en heel wat moois te bieden heeft. Eén ding is zeker: Tom zal de steile, Rwandese heuvels niet snel vergeten.
'Reizen Waes: de bucketlist', zondag 21 september om 20.00 uur op VRT 1.
Reizen Waes: de bucketlist op tv
Zondag 21 september 2025 om 21u15 »
Jarenlang was El Salvador veel te gevaarlijk voor toeristen en ook voor Reizen Waes. Drugsbendes hadden het land volledig in hun greep en maakten van El Salvador een van de gevaarlijkste landen ter wereld.
Zondag 28 september 2025 om 21u05 »
Rwanda organiseert in het najaar van 2025 als eerste Afrikaanse land het WK Wielrennen. Een uitgelezen kans voor Tom om het WK-parcours én de rest van Rwanda uitgebreid te leren kennen met de fiets.
Dinsdag 23 september 2025 om 22u55 »
Rwanda organiseert in het najaar van 2025 als eerste Afrikaanse land het WK Wielrennen. Een uitgelezen kans voor Tom om het WK-parcours én de rest van Rwanda uitgebreid te leren kennen met de fiets.
Zondag 21 september 2025 om 20u05 »
Rwanda organiseert in het najaar van 2025 als eerste Afrikaanse land het WK Wielrennen. Een uitgelezen kans voor Tom om het WK-parcours én de rest van Rwanda uitgebreid te leren kennen met de fiets.
Zondag 28 september 2025 om 20u05 »
Geen land in Zuid-Amerika waar je de oorspronkelijke, inheemse cultuur nog zo kan ervaren als in Bolivia. Bij aankomst in La Paz leert Tom wat het is om in de hoogste hoofdstad van Zuid-Amerika te leven.