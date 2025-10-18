Tom Waes gaat op reis door ex-Joegoslavië

Hier zijn ze dan! King Krab, Oehoe, Bambi, Pauw, Flitser, Château en Pluisje uit 'The Masked Singer'
zaterdag 18 oktober 2025
Foto: VRT 1 - © VRT 2025

Tom reist door ex-Joegoslavië. Het land viel in de jaren 90 volledig uit elkaar. Vandaag vormt het een interessant stukje Europa waar Tom nog nooit doorheen reisde.

In het eerste deel van reis start Tom in Kroatië, om van Bosnië & Herzegovina tot in de Servische hoofdstad Belgrado te rijden. Hij leert er onder andere bobsleeën in een verlaten Olympisch park, proeft een wel heel bijzonder lokaal gerecht en bezoekt een opmerkelijk bedevaartsoord. Een exotische reis op amper 2.000 kilometer van Brussel.


'Reizen Waes: de bucketlist', zondag 19 oktober om 20.00 uur op VRT 1.


Reizen Waes: de bucketlist op tv
Zondag 19 oktober 2025 om 21u10  »
NPO 3
Tom laat een heel andere kant van de Filipijnen zien. Ver weg van de hagelwitte stranden en het massatoerisme op de vele eilanden, blijft Tom weg van de platgetreden toeristische paden in de Filipijnen.
Vrijdag 24 oktober 2025 om 20u25  »
NPO 3
Tom laat een heel andere kant van de Filipijnen zien. Ver weg van de hagelwitte stranden en het massatoerisme op de vele eilanden, blijft Tom weg van de platgetreden toeristische paden in de Filipijnen.
Zondag 26 oktober 2025 om 21u15  »
NPO 3
Tom reist door ex-Joegoslavië, een land dat uiteraard niet meer bestaat. Ex-Joegoslavië viel in de jaren negentig volledig uit elkaar. Vandaag vormt het een interessant stukje Europa waar Tom nog nooit doorheen reisde.
Vrijdag 31 oktober 2025 om 20u25  »
NPO 3
Tom reist door ex-Joegoslavië, een land dat uiteraard niet meer bestaat. Ex-Joegoslavië viel in de jaren negentig volledig uit elkaar. Vandaag vormt het een interessant stukje Europa waar Tom nog nooit doorheen reisde.
Zondag 19 oktober 2025 om 20u05  »
VRT 1
Tom reist door ex-Joegoslavië, een land dat uiteraard niet meer bestaat. Ex-Joegoslavië viel in de jaren negentig volledig uit elkaar. Vandaag vormt het een interessant stukje Europa waar Tom nog nooit doorheen reisde.

Persbericht VRT 1
https://www.vrt.be/vrtmax/
Meer artikels over VRT 1
Meer artikels over De Mensen
Aanbiedingen
