Tom Waes gaat op reis door ex-Joegoslavië

Tom reist door ex-Joegoslavië. Het land viel in de jaren 90 volledig uit elkaar. Vandaag vormt het een interessant stukje Europa waar Tom nog nooit doorheen reisde.
In het eerste deel van reis start Tom in Kroatië, om van Bosnië & Herzegovina tot in de Servische hoofdstad Belgrado te rijden. Hij leert er onder andere bobsleeën in een verlaten Olympisch park, proeft een wel heel bijzonder lokaal gerecht en bezoekt een opmerkelijk bedevaartsoord. Een exotische reis op amper 2.000 kilometer van Brussel.
'Reizen Waes: de bucketlist', zondag 19 oktober om 20.00 uur op VRT 1.
Zondag 19 oktober 2025 om 21u10
Vrijdag 24 oktober 2025 om 20u25
Zondag 26 oktober 2025 om 21u15
Vrijdag 31 oktober 2025 om 20u25
Zondag 19 oktober 2025 om 20u05
