TikTokker Jonatan Medart steekt de handen uit de mouwen in 'De Vuilste Jobs VIPS'

Foto: VTM GO - © DPG Media 2022

In 'De Vuilste Jobs VIPS' op VTM GO wordt TikTokfenomeen Jonatan Medart door cleaners Chantal en Rianne 's ochtends vroeg opgehaald op een verlaten parking in Tienen. Jonatan heeft amper geslapen en is razend benieuwd naar wat hem te wachten staat.