Terwijl Julie danst met Jamie-Lee Six laat Jacques in zijn hart kijken in 'De Vermeires'

Terwijl Jacques Vermeire de derde aflevering van 'De Vermeires' op zaterdag 4 maart grotendeels in het ziekenhuis doorbrengt, staat er voor dochterlief Julie vooral veel dans op het programma.

Zij heeft het onder andere erg druk met de opnames van haar nieuw programma 'Julie's Dance Academy' voor VTM GO. Op zaterdag 4 maart staat een opname met actrice en influencer Jamie-Lee Six op de planning, en geeft Julie ook haar eerste TikTok-dansles aan een groep leergierige kinderen.

Julies vriend Laurins is de producer en regisseur van 'Julie's Dance Academy' en heeft de uitdagende taak Julie en Jamie-Lee aan de draaiplanning te reminden. Daar bovenop is er meteen al een obstakel: de choreo die hij in gedachten heeft is niet echt een match met de hoogtevrees van Jamie-Lee.

Voor Jacques staat er een minder vrolijke activiteit op het programma. Hij kampt met nierstenen en heeft een afspraak in het Imelda ziekenhuis in Bonheiden. Daar loopt hij de chirurg tegen het lijf die hem tien jaar geleden opereerde aan darmkanker. 'Alle onderzoeken die ik onderga, doe ik alleen. Ik moet niet begeleid worden. Je hebt veel oudere mensen die vergezeld worden door hun kinderen, maar ik denk dat ik altijd alleen zal blijven komen. Kinderen moeten met hun miserie naar hun ouders komen, en niet omgekeerd. Zo denk ik er persoonlijk over. Ik heb niemand nodig om slecht nieuws te verwerken. Mijn ouders zijn op 5 dagen tijd allebei gestorven, en ik heb geen broers of zussen. Ik ging van de ene intensieve afdeling naar de andere. Toen heb ik het ook alleen moeten verwerken.'

De immer vrolijke comedian laat op zaterdag 4 maart niet alleen naar zijn lijf, maar ook in zijn hart kijken.

'De Vermeires', zaterdag 4 maart om 20.20 uur bij VTM.