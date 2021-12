'Telefacts' volgt weesrendiertje Holy Moly tijdens eerste opdracht voor de kerstman

Om de kijker volop in de kerstsfeer te brengen, trekt 'Telefacts' aanstaande zondag naar de Schotse Highlands. Daar leeft de enige kudde rendieren van het Verenigd Koninkrijk. De 150 wilde dieren leven er in de vrije natuur, maar de herders van het rendierencentrum houden wel een oogje in het zeil.

Om de rendieren goed te kunnen verzorgen, moet het centrum op zoek naar inkomsten. De herders organiseren daarom rondleidingen en excursies, maar ook de rendieren hebben een job: tijdens kerstshows doorheen het Verenigd Koninkrijk trekken ze de slee van de kerstman voort.

Dat is echter geen koud kunstje. De rendieren kunnen de slee niet zomaar trekken, maar worden eerst opgeleid in de rendierschool. Herder Andi denkt dat dit voor Dr. Seuss, een mannetje van 3 jaar oud met een indrukwekkend gewei, geen al te moeilijke opgave wordt: 'Dr. Seuss is een heel vriendelijk kereltje en hij is graag onder de mensen. Ik hoop dat het een makkie wordt voor hem om de slee te trekken.'

Maar dan is er ook nog Holy Moly, een jong kalfje van 4 maanden oud. Ze verloor haar moeder, wordt uitgestoten door de kudde en heeft bovendien een gebroken gewei. Toch hoopt herder Lotti dat ook zij kan deelnemen aan de opleiding en furore zal maken als trekker van de kerstslee: 'Holy Moly staat er helemaal alleen voor. Niemand verdedigt haar. Dus we moeten haar extra onder onze hoede nemen. Ze is zo klein en schattig, ik ben smoorverliefd op haar. Ik duim dat ze de opleiding tot een goed einde kan brengen.'

Zal Holy Moly sterk en sociaal genoeg zijn om samen met de andere rendieren de kerstslee te trekken? 'Telefacts' volgt het diertje tijdens haar eerste opdracht voor de kerstman.

'Telefacts', zondag 19 december om 22.10 uur bij VTM.