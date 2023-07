Teamwork makes the dream work in 'Met Vier in Bed'

'Een beperking mag geen beperking van je leven zijn', met die mooie boodschap opent de Antwerpse Sven woensdag een nieuwe aflevering van 'Met Vier in Bed'. Nadat Sven te horen kreeg dat hij blind zou worden, wachtte hij en zijn vrouw Tamara niet langer om hun droom waar te maken.

Sindsdien runnen ze B&B Koto in het bruisende centrum van Antwerpen.

'Met alle Chinezen, maar niet met den deze', lacht Sven. 'Ik was op dat moment heel ambitieus, zowel op professioneel als op sportief vlak. En dan word je opeens geconfronteerd met een probleem dat je niet kan oplossen of tegenhouden. Dat heeft tot een inzicht geleid.'

B&B Koto is ingericht met Universal Design en is daarbij voor iedereen toegankelijk. 'Altijd op een spontane manier, zonder dat het benadrukt wordt', zegt Sven. 'Niet stigmatiserend, maar go with the flow!'

