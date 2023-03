Sydney vertrouwt niemand meer in 'Bestemming X'

Twijfels en zekerheden, tips en misleiding, intriges en loyaliteit. Maandag om 20.35 uur wordt het spel opnieuw gretig gespeeld in 'Bestemming X' bij VTM.

Sommige kandidaten spelen het liefst alleen, anderen delen hun informatie graag en sommigen geven een draai aan wat ze tegen elkaar zeggen. Het kan allemaal, op weg naar 'Bestemming X'. 'Ik begin meer mijn eigen ding te doen. Ik neem notities op mijn benen, die kan ik niet kwijtraken of kan niemand afpakken', klinkt het bij Briek. En ook Sydney houdt op elk moment haar ogen open: 'Op het einde van de dag ben je echt alleen. Het is een spel en iedereen wil zo ver mogelijk geraken dus ik verwacht op elk moment een mes in de rug.'

'Bestemming X', maandag 7 maart om 20.35 uur bij VTM en op VTM GO.