Stukje bos als erfenis én belangrijke doorbraak in onopgeloste zaak in 'Erfgenaam Gezocht'

In de zaak van Adriaan Roelen, de bouwvakker en natuurliefhebber uit Wuustwezel, heeft Axel Daeseleire erfgenamen gevonden: Bert en Stephanie, de kleinkinderen van Adriaan.

Geen verre familie dus, integendeel. En toch is de zaak van Adriaan nog niet afgehandeld. Hoeveel de erfenis bedraagt weten ze nog niet, maar het is nu al duidelijk dat voor Bert en zijn zus Stephanie vooral het stukje bos van ruim 3000 vierkante meter van hun grootvader zaliger van goudwaarde is. Het is nu aan notaris Carol Bohyn om de nalatenschap tot op de bodem uit te zoeken en te bepalen wat de erfenis nu precies inhoudt.

'Het is altijd een fijn gevoel als je de juiste erfenis bij de juiste erfgenaam kan brengen', vertelt Axel. 'Maar er is 1 case onopgelost gebleven en dat is die van Hilda Verlaenen.'

Hilda bezat samen met haar man een juwelierszaak en een grote woning in Herent. Er zou ook sprake zijn van goudstaven en hun bijzonder ingerichte tuin werd inmiddels voor een groot deel herverkaveld tot drie bouwgronden. Wekenlang heeft Axel zijn tanden stukgebeten op de zaak. Maar na meer dan 200 tips van de kijkers, komt de zoektocht naar een erfgenaam nu echt in een stroomversnelling. Mede dankzij de hulp van het documentatie- en studiecentrum voor familiegeschiedenis in Vlaanderen, kan elk vraagteken in de stamboom ingevuld worden. En uit de vele binnengelopen tips komt Axel uit bij drie zussen.

En Notaris Bohyn is écht een beest: in een ijltempo heeft hij het grootste gedeelte van zijn research afgerond. Maar wat zal die zoektocht opleveren…?

