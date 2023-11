Strubbelingen in Aalst bereiken hoogtepunt in 'Huis Gemaakt': 'Het trekt op niets'

Donderdag 9 november nadert de eerste deadline in 'Huis Gemaakt' met rasse schreden. De koppels bevinden zich in hun laatste cruciale bouwweekend, waarin alle technische leidingen nauwkeurig ge´nstalleerd moeten zijn voordat ze aan de volgende fase van de verbouwingen kunnen starten.

Een delicaat werkje dat niet overal even zorgvuldig wordt uitgevoerd… In Antwerpen strooit een lek roet in het eten, in Hasselt heeft zelfs Herbert het soms moeilijk met de ventilatiebuizen en in Aalst raakt Martin gewond en moet hij naar de dokter. Wanneer Dina vervolgens langskomt om de druk op te voeren, lopen in Aalst de spanningen hoog op… Anouk & Martin zijn niet te spreken over het werk van Leonard & Naomi. 'De kabels liggen door elkaar en de stopcontacten hangen scheef. Sorry dat ik het moet zeggen, maar het trekt op niets', klinkt het.

Om klokslag middernacht moeten de koppels de wapens - of hun werkgerief - neerleggen. De volgende ochtend beginnen werfleider Johny en jurylid Cerina Marchetta aan hun inspectieronde. Niets ontgaat aan het kritische oog van de jury, vooral omdat sommige koppels wel erg ‘creatief’ te werk zijn gegaan bij hun verbouwingen… Er staat veel op het spel, want wie geen groen licht krijgt van Johny en Cerina, mag niet aan de allebepalende slaapkamers beginnen. Enkel de drie koppels met de beste slaapkamers, mogen verder strijden om een eigen huis. De anderen vallen onherroepelijk af.

'Huis Gemaakt', donderdag 9 november om 20.35 uur bij VTM.