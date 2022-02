Stefaan Degand openhartig over overlijden van zijn vrouw in 'Een Echte Job'

De vijf bekende Vlamingen trekken donderdag nog een laatste keer hun uniformen aan om het beste van zichzelf te geven tijdens de allerlaatste shift in het ziekenhuis.

Stefaan kwam sinds het overlijden van zijn vrouw nauwelijks nog in een ziekenhuis, tot nu. Hij vertelt zijn collega’s openhartig over het moment waarop hij afscheid moest nemen van zijn vrouw: 'Op twee uur tijd was ze weg. Wij waren in een B&B en ‘s morgens had ze hoofdpijn. Tegen de middag werd dat erger en moest ze ook braken. We hebben de ambulance gebeld en twee uur later kwam het verdict. Ze was waarschijnlijk al hersendood in de ambulance. Julie was ook zes maanden zwanger op dat moment maar we hebben ervoor gekozen om het leven van het kindje niet te rekken aan de machines.'

Op de afdeling geriatrie heeft de goedlachse Mia het hart van Jonas gestolen. Door haar verblijf in het ziekenhuis heeft ze haar hondje al vier maanden niet gezien. Jonas lokt Mia daarom met een smoesje naar de tuin van het ziekenhuis waar haar een heuse verrassing staat te wachten… En er gaan nog meer wensen in vervulling. Nora hoopte al vanaf haar eerste stagedag dat ze een operatie mocht bijwonen en nu is het eindelijk zover. Ze mag een nekoperatie van wel heel dichtbij meemaken. 'Ik vond het heel interessant om te zien. Ik keek er echt wel naar uit', vertelt Nora.

Frances wil op haar laatste dag vooral de tijd nemen om afscheid te nemen van haar collega’s. Voor mentor Hannelore heeft ze nog een speciaal cadeau bij en dat maakt bij hen beiden heel wat emoties los. 'Jij bent echt zo een moedige, jonge en sterke vrouw. Je bent jonger dan ik maar ik voelde me vaak het jonkie naast jou', vertelt Frances. Ook Joris heeft een speciaal afscheidscadeau voor zijn mentor Bart in elkaar gebokst. Hij is niet de man van het kleine gebaar en roept dus de hele afdeling samen om getuige te zijn van zijn cadeau aan Bart…

'Een Echte Job', donderdag 17 februari om 20.35 uur bij VTM en ook op VTM GO.