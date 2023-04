Speurders luiden vrijdag 'de bel van de waarheid' in 'The Masked Singer'

The show must go on. Na de ontmaskering van Minotaurus vliegt Jens Dendoncker er op vrijdag 7 april weer in samen met Champignon, Hippo, Foxy Lady, Leeuw, Raaf en Tovenaar. Wie er achter de maskers zit is nog steeds een groot mysterie.

Wie er zeker níet achter zit, dat wordt komende vrijdag misschien al ietsje duidelijker. 'The Masked Singer' lanceert alweer een nieuwigheid: ‘de bel van de waarheid’. Een bel die de speurders kunnen inzetten om één van hun verdachten definitief van het lijstje te schrappen.

'Voor we starten heb ik nog iets nieuws voor deze aflevering', kondigt Jens aan. 'Dit is de bel, de bel van de waarheid. We willen onze speurders namelijk de kans geven om een aantal verdachten definitief van hun lijstje te schrappen. Als ze deze bel gebruiken dan komen ze te weten wie van hun verdachten al zeker níet in een pak zit. Je hoort het goed, het is de bel van de waarheid. Dus wat je dan te weten komt is ook echt waar. Geen leugens, geen dwaalspoor. Eindelijk, denkt Andy Peelman nu. Lieve speurders, jullie mogen de bel inzetten wanneer je dat zelf wil, maar wel elk maar één keer. Bezint eer ge het vel van de beer verkoopt, of zoiets.' De bel van de waarheid is overigens niet de enige verrassing die Jens vrijdag uit z’n mouw schudt. Hij heeft ook nog een belangrijke primeur aan te kondigen over de show van volgende week…

De inzet is hoog, gebruikt Jelle De Beule 'de bel van de waarheid' voor Leeuw? Bekijk de preview hier:

De zes 'Masked Singers' nemen het tegen elkaar op in drie duels. De drie die in het risicogebied belanden, nemen het nadien nog een laatste keer tegen elkaar op in een gezamenlijke Face Off om uit te maken wie zijn of haar identiteit deze week moet onthullen. Andy Peelman, Karen Damen en Tine Embrechts krijgen hulp van een vierde speurder: Jelle De Beule. Maar of hij ook echt een ‘hulp’ zal zijn, is nog maar de vraag. 'Ik denk dat ik heel fanatiek ga zijn, maar fanatiek in de verkeerde richting', klinkt het bij de man die vorig seizoen een verdachte was voor Papegaai. 'Ik heb bizarre theorieën en zal ze zo meteen duidelijk maken.' Gelukkig is er Karen, die gewoon Karen blijft: 'Ik ben zekerder van mijn zaak dan dat ik was bij Sandra Kim', klinkt het bij één van de performances.

Met deze songs hopen de Masked Singers aan een ontmaskering te ontsnappen:

Hippo: Let’s Go Crazy van Prince

​Foxy Lady: Can’t Help Falling In Love van Elvis Presley

​Raaf: Never Gonna Not Dance Again van P!NK

​Tovenaar: Miss You van Jeremie Makiese

​Leeuw: Lionheart van Joel Corry & Tom Grennan

​Champignon: Nothing’s Gonna Change My Love For You van Glenn Medeiros

'The Masked Singer', vrijdag 7 april om 20.35 uur bij VTM.